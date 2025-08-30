影／新北慣竊清晨闖工廠「聲音太大」 被發現竟瞎扯：被人追殺

新北市1名吸毒慣竊日前在蘆洲闖空門進入工廠行竊，恰巧主人返回發現，情急之下他竟謊稱「我被人追殺！」並趁隙奪門而出逃離。警方查出身分之後循線逮捕嫌犯並搜到毒品，警詢後依加重竊盜罪嫌及毒品案件移送新北地檢署。

無業43歲劉姓男子有多次毒品和竊盜前科，只要缺錢買毒便四處偷竊，父親節清晨6時許他在蘆洲區中山一路某巷內尋找犯案機會，鬼鬼祟祟走到大門深鎖1家小型工廠，拿出開鎖工具花不到15秒就將鐵門打開，闖入行竊。

其實主人就住在工廠樓上，外出買早餐返回聽到廠內發出異響，用手機查看監視器發現有賊，立刻衝進去開燈並找了1把大扳手防身。劉姓竊賊被燈光嚇到衝進廠內角落躲藏，卻撞到東西發出很大聲音只好現身。

主人質問他為何私闖工廠，且鐵門明明關著，劉男竟瞎掰被人追殺才躲進屋內，並趁隙奪門而出。屋主清點發現辦公桌抽屜被偷走3千元現金。

警方獲報調閱監視器，花了很多時間才鎖定劉姓慣竊身分，24日持拘票和搜索票到他位於三重區溪尾街住處逮捕歸案，並查獲安非他命吸食器2支、海洛因分裝勺3支、喪屍煙彈1顆。他說偷來的3千元早已花光，警詢後被依違反毒品危害防制條例、加重竊盜罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後裁定無保請回。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885