高雄男恍神持刀大鬧義大醫院 同居人竟蓋棉被臉發黑死家中
高雄市義大醫院今天上午突然出現一名男子神情恍惚出現在醫院內，還持刀揮舞大鬧，遭院方報警及保全壓制後，由岡山警方趕抵現場將他逮捕，警方隨即通知男子親友此情況，未料親友再向與男子同住的同居女子聯繫時，卻怎麼也聯繫不上，沒想到前往家中找人，才驚見女子已慘死家中。
據了解，大鬧醫院的張姓男子（43歲）今天上午出現在醫院後，隨即被岡山警分局趕抵現場的員警帶回派出所，岡山警方隨後聯繫上張男的姊姊，詢問姊姊是否有家屬可前來協助處理，姊姊隨即便直接聯繫與張男同住的郭姓女子（54歲），沒想到電話卻無人接聽。
張男的姊姊隨後便前往男子位於大社區的家中找人，沒想到才開門入內，就驚見郭女已經慘死在床上，不僅臉部發黑，還呈現屍僵，可能已經斷氣已久，嚇得張男姊姊又立刻衝到附近仁武警分局大社分駐所報案。
仁武警方隨後陪同上門確認，除了發現郭女在床上蓋著棉被已無氣息、臉部有發黑跡象，但身上無明顯外傷。
警方目前已封鎖現場採證，但據現場員警表示，屋內並無打鬥痕跡，因此是否郭女是遭張男殺害，還需要後續釐清。
