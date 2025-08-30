聽新聞
影／百元鈔內藏毒！他躲加油站廁所想快活一下 不知員警就在身後
台南市警二分局中正派出所員警昨天凌晨3時許巡邏時，經台南中西區府前路加油站附近，發現23歲李姓男子形跡可疑，在廁所內發現他手中正拿著1張沾有白色粉末且折了數折百元鈔票，渾然不知員警已在身後，當場查獲他涉持有第三級毒品K他命，警詢後依法送辦。
據調查，該廁所內外頭設有巡邏箱，以往曾有流浪漢睡在廁所內或在裡頭從事不法，員警防範不法，巡簽時員警也會稍微注意一下有無特殊狀況。
中正派出所警員楊淯鈞、吳嘉佩，昨晨巡邏時，經該處加油站附近巡簽，眼尖發現李男鬼鬼祟祟在廁所內桌子不停的刮呀刮，再靠近一看，這才發現他手上百元鈔票內暗藏玄機，上頭沾有白色粉末。
直至李男發現員警悄然現身，嚇了一大跳，當場查獲他涉非法持有K他命並帶回所內調查，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
