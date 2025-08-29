台南警破獲製毒工廠逮3人 其中1人是大學生

台南市警局善化分局今天宣布破獲「喵喵」製毒工廠，查獲近40公斤毒品，並逮捕3名男子，其中1人為大學生。示意圖／Ingimage

台南市警局善化分局今天宣布破獲「喵喵」製毒工廠，查獲近40公斤毒品，並逮捕3名男子，其中1人為大學生。警方依法送辦，台南地檢署已核准羈押主嫌。

善化分局今天告訴中央社記者，警方於27日深夜攻堅台南市歸仁區某廢棄工寮，利用3名嫌犯專心製毒時，一舉成擒，逮捕主嫌38歲張姓男子、36歲李姓男子、21歲陳姓男子，其中張、李2人無業，陳男為大學生。

此外，警方在現場起獲第四級毒品4-甲基苯丙酮殘渣3.43公克及第三級毒品4-氯甲基卡西酮（喵喵）39.29公斤、攪拌機3台、鹽酸、溴水、甲苯及塑膠桶等製毒原料、工具。張男租屋處也被起出毒品。

警方表示，訊後依毒品罪嫌送辦，張男已被羈押禁見，其他2人交保。

