台南警破獲製毒工廠逮3人 其中1人是大學生

中央社／ 台南29日電

台南市警局善化分局今天宣布破獲「喵喵」製毒工廠，查獲近40公斤毒品，並逮捕3名男子，其中1人為大學生。示意圖／Ingimage
台南市警局善化分局今天宣布破獲「喵喵」製毒工廠，查獲近40公斤毒品，並逮捕3名男子，其中1人為大學生。示意圖／Ingimage

台南市警局善化分局今天宣布破獲「喵喵」製毒工廠，查獲近40公斤毒品，並逮捕3名男子，其中1人為大學生。警方依法送辦，台南地檢署已核准羈押主嫌。

善化分局今天告訴中央社記者，警方於27日深夜攻堅台南市歸仁區某廢棄工寮，利用3名嫌犯專心製毒時，一舉成擒，逮捕主嫌38歲張姓男子、36歲李姓男子、21歲陳姓男子，其中張、李2人無業，陳男為大學生。

此外，警方在現場起獲第四級毒品4-甲基苯丙酮殘渣3.43公克及第三級毒品4-氯甲基卡西酮（喵喵）39.29公斤、攪拌機3台、鹽酸、溴水、甲苯及塑膠桶等製毒原料、工具。張男租屋處也被起出毒品。

警方表示，訊後依毒品罪嫌送辦，張男已被羈押禁見，其他2人交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 台南 大學生

相關新聞

高中肄業改當駭客…2男組聯盟寫惡意程式 盜用商品卡獲利百萬

刑事局偵九大隊偵破一起跨國票券平台駭客侵入案，23歲林姓男子、19歲賴姓男子率領工程師團隊，撰寫惡意程式入侵系統，竊取7...

桃園男拒檢狂飆逃逸！警追逐10分鐘破窗拉人 3嫌落網查獲安非他命

1名28歲的吳姓男嫌今駕車行經桃園市平鎮區，被眼尖巡邏員警發現該車輛為提領贓款詐欺車手車輛，經示意攔查，吳嫌拒檢加速逃逸...

3人結夥持鎮暴槍當街囂張搶車手被判刑 接應司機獲無罪

莫姓男子和友人得知詐騙集團車手林姓男子身上懷有近310萬元現金，今年3月在台北市士林區通河西街持鎮暴槍當街攔下，拉扯毆打...

影／新北警苗栗山區翻牆攻堅破販毒集團 逮為首68歲老藥頭

新北市刑大日前至苗栗山區1處三合院翻牆攻堅破獲販毒集團，逮捕為首68歲周姓老藥頭與女友及同夥共5人，查獲安非他命、海洛因...

京華城案遭柯文哲指責做偽證 林欽榮反控「蓄意攻擊證人」

身陷京華城案風暴的台北市前市長柯文哲昨天出庭，緊咬時任台北副市長、現任高雄副市長的林欽榮做偽證，且控林曾接受台北市議員應...

影／男變身「喪屍」駕駛 后豐橋上搖擺當場被逮

大甲警方昨天凌晨在后豐大橋上執勤時，發現49歲張男駕駛汽車左右偏移、未保持正常行車狀態，員警隨即保持警戒並尾隨監控，待車...

