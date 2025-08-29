聽新聞
桃園男拒檢狂飆逃逸！警追逐10分鐘破窗拉人 3嫌落網查獲安非他命
1名28歲的吳姓男嫌今駕車行經桃園市平鎮區，被眼尖巡邏員警發現該車輛為提領贓款詐欺車手車輛，經示意攔查，吳嫌拒檢加速逃逸，一路從環南路警匪追逐至中壢區中山東路，隨後被公車及警車堵住，吳嫌及車上2名友人被拉下車制伏，經查車內有安非他命吸食器及依託咪酯，全案警詢後依公共危險、妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。
今下午2時14分許，吳嫌及26歲李女、賴男行經環南路上，被員警發現該車為曾在平鎮轄區內提領贓款的詐欺車手車輛，經示意攔查，惟吳嫌拒檢加速逃逸。警方一路追捕，過程中只見轎車還鑽小路逃竄。
經過10分鐘，該車於中山東路上撞上貨車後，旁邊又有公車堵住，而警車堵在後方，吳嫌仍嘗試衝撞未果，卡住動彈不得仍不開窗受檢，勇警直接站到車上用腳踢擋風玻璃及破窗，高喊「下車、停車」，將3人強制拉下車制伏，並在車內查獲安非他命吸食器及依託咪酯，全案警後依公共危險、妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。
平鎮警分局表示，此次事故造成巡邏車、公車、犯嫌車輛及路旁貨車等共4部車輛損壞，僅41歲許姓警員在破窗過程中，被玻璃輕微劃傷，所幸並無其他人員傷亡。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
