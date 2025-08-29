3人結夥持鎮暴槍當街囂張搶車手被判刑 接應司機獲無罪

莫姓男子和友人得知詐騙集團車手林姓男子身上懷有近310萬元現金，今年3月在台北市士林區通河西街持鎮暴槍當街攔下，拉扯毆打後搶走裝有309萬8000元現金的背包逃逸。士林地院審結，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪判莫男8年徒刑；同案被告接應白牌車司機劉姓男子因罪證不足，獲判無罪。

判決指出，詐欺車手林姓男子3月25日下午3點多，先在西門町收取詐欺款項10萬元（其中2000元被抽走當酬勞），隨後又到台北花卉村收取300萬元，將總計309萬8000元現金放入後背包，當他途經士林通河西街，遭張姓男子駕車載著莫男、呂男攔截。

張男與莫男先撲向車手林男，莫男更持鎮暴槍恫嚇，儘管林男激烈反抗，但不敵3人合力拳打腳踢、拉扯拖行，期間頭部因此被踩踏，釀鼻骨骨折、頭部挫傷，最後莫等3人搶走裝有309萬多元的現金背包，林男則被丟在馬路中央。

因為當街黑吃黑行搶，現場一度交通大亂，呂男等3人開車至桃園龍潭後棄車，再聯繫白牌車司機劉姓男子接應下山。

警方接獲林男報案，認定「黑吃黑」不單純，組專案小組偵辦，經採證並調閱上百支監視器影像，4月5日持拘票至桃園逮呂男等4人，呂男、莫男、張男到案互推責任，對案情均推拖「不知情」，檢方複訊對3人聲請羈押，孰料士林地院均無保請回；案經檢方抗告，莫姓共犯遭收押，呂男跟張男因未到庭遭通緝。

士林地檢署5月偵結，認定呂等4人觸犯刑法結夥3人以上攜帶兇器強盜罪嫌，檢方從重依攜帶凶器強盜罪嫌起訴呂、張、莫等4人。

莫男在庭上坦承參與毆打，但否認有搶劫意圖，辯稱事前並不知情，不過法官審酌現場監視器畫面，清楚顯示他持鎮暴槍與同夥一起拉扯背包、毆打被害人，且三人明顯以取得背包為目標，認定辯詞與事實不符。

合議庭痛斥，莫男年輕卻不思正途，竟光天化日於人車往來的大馬路上持槍結夥行搶，行徑囂張，且涉案金額龐大，必須嚴懲，最後依想像競合從一重處斷，判處有期徒刑8年，沒收犯罪所得5萬元；張男、呂男則另案審理。

至於同案白牌車司機劉男，法院審理後認為證據不足，宣判無罪。