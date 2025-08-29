影／新北警苗栗山區翻牆攻堅破販毒集團 逮為首68歲老藥頭

新北市刑大日前至苗栗山區1處三合院翻牆攻堅破獲販毒集團，逮捕為首68歲周姓老藥頭與女友及同夥共5人，查獲安非他命、海洛因、依托咪酯煙油及煙彈和現金87萬餘元，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，周男訊後因毒品通緝直接入監，其餘4人獲交保。

新北市刑大偵五隊日前今年初接獲情資，掌握以周男（68歲）為首販毒集團流竄在新北市三鶯區，組成專案小組跟監蒐證，今年4月底在鶯歌區查獲該集團成員紀姓（34歲）、吳姓男子（50歲）2人，再前往三峽區逮捕住主嫌周男時，已早一步逃跑，警方在其三峽住處內查獲大量毒品及現金77萬元。

新北刑大持續追查，發現周男等人為躲避警方查緝，租屋藏匿在苗栗山區，日前會同壁霹靂小組幹員前往苗栗頭份山區1處三合院，架梯翻牆實施攻堅，當場查緝毒品通緝主嫌周男和其林姓女友（53歲）與集團同夥紀男、吳男和陳姓男子（48歲）共5人到案。

據了解，紀男與吳男今年 4月底被逮交保後，又連繫上周男，眾人為躲避警方追緝，逃往苗栗山區藏匿，仍難逃警方圍捕，全案共查扣安非他命1.5公斤、依托咪酯煙油及煙彈562.78公克、海洛因15.53公克、犯案手機12具及犯罪所得共87萬9700元。警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署，檢方訊後，周男早因毒品案遭通緝直接入監，其餘4人獲交保。