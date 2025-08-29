京華城案遭柯文哲指責做偽證 林欽榮反控「蓄意攻擊證人」

身陷京華城案風暴的台北市前市長柯文哲昨天出庭，緊咬時任台北副市長、現任高雄副市長的林欽榮做偽證，且控林曾接受台北市議員應曉薇陳情，導致他遭起訴，林欽榮今早對此發布聲明，否認單獨接受應曉薇陳情、協調。

林欽榮在聲明中針對京華城案說明，強調從未接受應曉薇針對該案的陳情或協調，惟於2018年6月至8月期間，因台北市政府都發局辦理「松山區都市計畫主要計畫以及細部計畫通盤檢討」公開展覽作業，京華城公司在公展期間提出陳情，後由他主持台北市都市計畫委員會，並經各委員表示意之後，大會不接受京華城公司人陳意見，並維持原決議。

林欽榮另表示，柯文哲指陳台北市公務員均稱容積獎勵得依都市計畫法第24條規定申請，控他在法庭卻證稱，容積獎勵應受都市計畫法地方施行細則或施行自治條例限制。林欽榮說，他的證詞與內政部2024年5月14日函示各直轄市及縣(市)政府的公文見解一致，與監察院2024年元月糾正京華城案的意見也相同。

他在法庭證稱，細部計畫容積獎勵不得逾越依都市計畫法各該省、市施行細則或施行自治條例規定，是因為台北市既已有「台北市都市計畫施行自治條例」及「台北市土地使用分區管制自治條例」，則建築基地申請獎勵自應依該自治條例規定辦理，不應逾越該自治條例規定，且由申請人自行擬定或變更細部計畫（即採用都市計畫法24條程序）創設其他容積獎勵，更應有所規範。