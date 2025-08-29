快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

京華城案遭柯文哲指責做偽證 林欽榮反控「蓄意攻擊證人」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

身陷京華城案風暴的台北市前市長柯文哲昨天出庭，緊咬時任台北副市長、現任高雄副市長的林欽榮做偽證，且控林曾接受台北市議員應曉薇陳情，導致他遭起訴，林欽榮今早對此發布聲明，否認單獨接受應曉薇陳情、協調。

林欽榮在聲明中針對京華城案說明，強調從未接受應曉薇針對該案的陳情或協調，惟於2018年6月至8月期間，因台北市政府都發局辦理「松山區都市計畫主要計畫以及細部計畫通盤檢討」公開展覽作業，京華城公司在公展期間提出陳情，後由他主持台北市都市計畫委員會，並經各委員表示意之後，大會不接受京華城公司人陳意見，並維持原決議。

林欽榮另表示，柯文哲指陳台北市公務員均稱容積獎勵得依都市計畫法第24條規定申請，控他在法庭卻證稱，容積獎勵應受都市計畫法地方施行細則或施行自治條例限制。林欽榮說，他的證詞與內政部2024年5月14日函示各直轄市及縣(市)政府的公文見解一致，與監察院2024年元月糾正京華城案的意見也相同。

他在法庭證稱，細部計畫容積獎勵不得逾越依都市計畫法各該省、市施行細則或施行自治條例規定，是因為台北市既已有「台北市都市計畫施行自治條例」及「台北市土地使用分區管制自治條例」，則建築基地申請獎勵自應依該自治條例規定辦理，不應逾越該自治條例規定，且由申請人自行擬定或變更細部計畫（即採用都市計畫法24條程序）創設其他容積獎勵，更應有所規範。

林強調，上述證稱，與內政部函示及監察院糾正京華城案的意見也相同。所以柯文哲指稱他作偽證，是蓄意攻擊證人的明證。

高雄市副市長林欽榮被台北前市長柯文哲控作偽證，今早他發布聲明，否認介入協調京華城案。記者王昭月／攝影
高雄市副市長林欽榮被台北前市長柯文哲控作偽證，今早他發布聲明，否認介入協調京華城案。記者王昭月／攝影

北市 林欽榮 柯文哲 都市計畫 京華城案

延伸閱讀

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

彭振聲問檢察官「你現在要我說什麼」 柯文哲律師：他怕不能交保

「被賣掉也不知道」是在暗示彭振聲咬柯文哲？檢回：是真擔心他被賣了

柯文哲案又吵起來！律師控台語問案違法 檢察官：是在保護彭振聲

相關新聞

獨／高雄槍擊命案死者生前是通緝犯 家屬藏匿人犯...警依法究辦

羅姓男子22日在高市左營區透天豪宅前遛狗遭槍手狙殺16槍身亡，檢警專案小組動員上百警力追查黑衣槍手，及作案BMW權利車層...

影／新北警苗栗山區翻牆攻堅破販毒集團 逮為首68歲老藥頭

新北市刑大日前至苗栗山區1處三合院翻牆攻堅破獲販毒集團，逮捕為首68歲周姓老藥頭與女友及同夥共5人，查獲安非他命、海洛因...

京華城案遭柯文哲指責做偽證 林欽榮反控「蓄意攻擊證人」

身陷京華城案風暴的台北市前市長柯文哲昨天出庭，緊咬時任台北副市長、現任高雄副市長的林欽榮做偽證，且控林曾接受台北市議員應...

影／男變身「喪屍」駕駛 后豐橋上搖擺當場被逮

大甲警方昨天凌晨在后豐大橋上執勤時，發現49歲張男駕駛汽車左右偏移、未保持正常行車狀態，員警隨即保持警戒並尾隨監控，待車...

影／雲嘉南娃娃機慣竊落網 警查獲槍刀及毒品吸食器

嘉義縣39歲陳姓男子缺錢花用起歹念，近日在雲嘉南地區行竊，不只闖空門，還偷遍各地夾娃娃機店，鎖定高單價公仔下手，將贓物全...

影／台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

台中市大里區中山路今天凌晨1時30分傳出死亡車禍，住北屯的37歲王姓女子開車返家途中，不明原因突然自撞對向路燈桿，重傷受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。