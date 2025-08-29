快訊

影／男變身「喪屍」駕駛 后豐橋上搖擺當場被逮

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

大甲警方昨天凌晨在后豐大橋上執勤時，發現49歲張男駕駛汽車左右偏移、未保持正常行車狀態，員警隨即保持警戒並尾隨監控，待車駛離橋面後，才上前攔車，查獲張男吸食「喪屍煙彈」。警方訊後將全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，49歲張男昨天凌晨開車行駛在后豐大橋上，由於左右搖擺更跨越中線危險駕駛，立即引起巡邏員警注意，由於該路段狹窄不利安全攔停，待下橋後立即上前臨檢，張男在盤查時神情恍惚、反應遲鈍，甚至言語支吾、注意力渙散，顯見有異常情況。

員警詢問駕駛是否施用毒品，張男當場主動拿出兩顆煙彈，並坦承因一時興起於網路向不明人士購買俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，並於吸食後駕車外出訪友，警員將張男帶返義里派出所毒品快篩，結果顯示依托咪酯呈陽性反應。

大甲分局表示，依托咪酯已納入二級毒品管制，施用恐導致嚴重精神與健康問題，呼籲民眾切勿一時興起沾染毒害；而施用毒品後駕駛車輛，更是對交通安全形成重大危害，本分局為保護廣大用路人的安全，打擊毒駕絕不手軟，駕駛人千萬不要心存僥倖。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張男吸食「喪屍菸彈」後駕車行駛在后豐大橋上，左右搖擺並跨越中線，遭警方攔查移送法辦。圖／大甲分局提供
張男吸食「喪屍菸彈」後駕車行駛在后豐大橋上，左右搖擺並跨越中線，遭警方攔查移送法辦。圖／大甲分局提供

毒品 臨檢 喪屍煙彈

相關新聞

獨／高雄槍擊命案死者生前是通緝犯 家屬藏匿人犯...警依法究辦

羅姓男子22日在高市左營區透天豪宅前遛狗遭槍手狙殺16槍身亡，檢警專案小組動員上百警力追查黑衣槍手，及作案BMW權利車層...

京華城案遭柯文哲指責做偽證 林欽榮反控「蓄意攻擊證人」

身陷京華城案風暴的台北市前市長柯文哲昨天出庭，緊咬時任台北副市長、現任高雄副市長的林欽榮做偽證，且控林曾接受台北市議員應...

影／男變身「喪屍」駕駛 后豐橋上搖擺當場被逮

大甲警方昨天凌晨在后豐大橋上執勤時，發現49歲張男駕駛汽車左右偏移、未保持正常行車狀態，員警隨即保持警戒並尾隨監控，待車...

影／雲嘉南娃娃機慣竊落網 警查獲槍刀及毒品吸食器

嘉義縣39歲陳姓男子缺錢花用起歹念，近日在雲嘉南地區行竊，不只闖空門，還偷遍各地夾娃娃機店，鎖定高單價公仔下手，將贓物全...

影／台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

台中市大里區中山路今天凌晨1時30分傳出死亡車禍，住北屯的37歲王姓女子開車返家途中，不明原因突然自撞對向路燈桿，重傷受...

影／通緝犯躲燕巢貨櫃屋改賣槍毒牟利 台南市刑大突襲掃蕩

台南市刑大獲報，52歲余姓男子因案通緝躲貨櫃屋藏匿並持有槍械，經調查蒐證，前天持搜索票赴高雄燕巢，當場查獲改造霰彈槍1把...

