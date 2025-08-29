聽新聞
0:00 / 0:00
影／男變身「喪屍」駕駛 后豐橋上搖擺當場被逮
大甲警方昨天凌晨在后豐大橋上執勤時，發現49歲張男駕駛汽車左右偏移、未保持正常行車狀態，員警隨即保持警戒並尾隨監控，待車駛離橋面後，才上前攔車，查獲張男吸食「喪屍煙彈」。警方訊後將全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送檢方偵辦。
警方表示，49歲張男昨天凌晨開車行駛在后豐大橋上，由於左右搖擺更跨越中線危險駕駛，立即引起巡邏員警注意，由於該路段狹窄不利安全攔停，待下橋後立即上前臨檢，張男在盤查時神情恍惚、反應遲鈍，甚至言語支吾、注意力渙散，顯見有異常情況。
員警詢問駕駛是否施用毒品，張男當場主動拿出兩顆煙彈，並坦承因一時興起於網路向不明人士購買俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，並於吸食後駕車外出訪友，警員將張男帶返義里派出所毒品快篩，結果顯示依托咪酯呈陽性反應。
大甲分局表示，依托咪酯已納入二級毒品管制，施用恐導致嚴重精神與健康問題，呼籲民眾切勿一時興起沾染毒害；而施用毒品後駕駛車輛，更是對交通安全形成重大危害，本分局為保護廣大用路人的安全，打擊毒駕絕不手軟，駕駛人千萬不要心存僥倖。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
