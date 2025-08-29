快訊

獨／高雄槍擊命案死者生前是通緝犯 家屬藏匿人犯...警依法究辦

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

羅姓男子22日在高市左營區透天豪宅前遛狗遭槍手狙殺16槍身亡，檢警專案小組動員上百警力追查黑衣槍手，及作案BMW權利車層層轉手的相關關係人，據了解，命案疑和毒品利益糾葛有關；因羅是詐欺及竊盜通緝犯，逃亡至少3年，雖羅已死亡，但家屬仍將被依藏匿人犯究辦。

高雄槍擊命案發生第8天，死者羅男在農曆鬼月鬼門開之前遭槍手狙殺16槍，其中至少頭、頸及腹部等處身中5槍，命喪家門口。

由於51歲的羅男因涉詐欺及竊盜案於2022年及2024年分別被高雄及橋頭地檢署通緝，羅男逃亡至少3年之久，藏匿在同居女友的透天豪宅住處，並和妹妹等家人同住，直到8天前從豪宅外出遛狗遭槍擊身亡，藏匿處所才曝光。

雖羅男已死亡，但法界人士指出，依據刑法第164 條藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000萬元以下罰金。

據了解，羅男雖已死亡，但不論涉及何案件遭槍殺或遭通緝，生前具有通緝犯身分，警方將依據藏匿人犯的違法規定追究羅男家屬相關刑責。

由於羅男遭槍擊命案，整起案件如詐團分工細膩，顯示殺人計畫早有預謀，背後疑牽涉毒品地盤利益糾葛，偵辦槍擊命案的警方專案小組目前動員上百警力追查狙殺被害人羅姓男子的黑衣槍手及背後原因，靠「以車追人」查出作案權利車層層轉手買賣的相關關係人逾10餘人。

專案小組每天早晚開會盤整進度及相關搜查線索，由於追查偵辦案情已進入核心，深怕稍有不慎，槍手或相關涉案人恐遭滅口，因此檢警均對案情三緘其口，以「偵查不公開」，不方便透露為由，不再對外說明。

高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路狙殺羅姓男子16槍，羅倒在住處家門口身亡；警方現場勘驗採證。本報資料照
詐欺及竊盜通緝犯22日上午在高市左營區文學路透天豪宅外出遛狗、清狗屎（如圖）遭槍殺身亡，通緝身分及藏匿處所才曝光。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路狙殺羅姓男子16槍，羅倒在住處家門口身亡；警方現場勘驗採證。本報資料照
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸；警方趕抵現場鑑識。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手22日上午在文學路槍殺羅姓男子後，小跑步至停車場駕車逃逸。記者石秀華／翻攝
