影／雲嘉南娃娃機慣竊落網 警查獲槍刀及毒品吸食器

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣39歲陳姓男子缺錢花用起歹念，近日在雲嘉南地區行竊，不只闖空門，還偷遍各地夾娃娃機店，鎖定高單價公仔下手，將贓物全放上臉書拍賣，警方連日追查，昨天清晨到汽車旅館攻堅逮捕陳男，起獲改造手槍、武士刀及安非他命吸食器，將他依法送辦。

嘉義縣警察局朴子分局朴子聯合所近日獲報娃娃機連續竊盜案，經多日追查，鎖定39歲陳姓男子涉有重嫌，但他沒有工作、居無定所，且使用贓車及偽造車牌，增加查緝難度，警方發現陳男下榻中埔鄉一處汽車旅館，立即報請嘉義地檢署檢察官指揮緝捕行動。

陳男昨天凌晨時正要開車離開汽車旅館時，警方持拘票衝上前，將陳男壓制逮捕，現場查扣做案使用失竊車輛，並在車內起獲非制式手槍，包括含彈夾及7顆子彈，還有已開鋒武士刀2把、安非他命吸食器、6面車牌及遭竊娃娃機商品等贓證物。

警方表示，陳男涉及多起娃娃機竊盜案，並持有槍砲彈藥及吸食毒品等多項罪嫌，另也涉及雲嘉南地區多起竊案，全案訊後依竊盜、槍砲、毒品等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並由檢察官聲請羈押，經嘉義地方法院裁定羈押，將持續擴大追查槍枝來源。

警方表示，陳男在雲嘉南地區四處流竄，不只偷娃娃機店商品，也會闖空門入室行竊，鎖定高價公仔及物品下手，贓證物全都放上臉書拍賣，因贓物數量過多仍需盤點，呼籲民眾近日家中若有遭竊，可就近向派出所報案，共同釐清連續竊盜案件。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲嘉南娃娃機店慣竊羅網，警方查獲改造手槍、開鋒武士刀及毒品吸食器，將依法將陳男移送法辦。。圖／警方提供
