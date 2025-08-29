影／通緝犯躲燕巢貨櫃屋改賣槍毒牟利 台南市刑大突襲掃蕩

台南市刑大獲報，52歲余姓男子因案通緝躲貨櫃屋藏匿並持有槍械，經調查蒐證，前天持搜索票赴高雄燕巢，當場查獲改造霰彈槍1把、改造手槍2把及子彈，並查獲海洛因及安非他命毒品，粗估槍毒市價逾200萬元，警詢後依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例送辦後聲押獲准。

據調查，余因妨害公務案件遭通緝後潛逃，竟轉以販售改造槍械與毒品牟利。他為規避查緝，利用人頭承租鐵皮屋並以人頭車代步，藏匿3月仍遭警方追緝到案。

台南市刑大在現場起獲改造霰彈槍1把、子彈11顆、改造手槍2把、子彈6顆、第一級毒品海洛因26.5公克、第二級毒品安非他命782.8公克，並查扣砂輪機及銼刀等改造槍械工具一批。據統計，合計查扣毒品市價約163萬多元，加上槍械黑市價，總市值突破200萬元。

警方詢問後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦，余因涉案情節重大且有逃亡之虞，經檢方聲押獲准。警方表示，將持續向上追查槍毒來源與流向，斬斷不法鏈結，防止危害社會治安。