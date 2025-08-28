海委會追加預算獲朝野支持 管碧玲感謝韓國瑜及藍綠白

海洋委員會提出13億元追加預算，今天上午在立院聯席審查追加預算案，主要為海巡署爭取造艦預算及志願役人員加薪等，除媒體宣傳經費仍遭砍外，其餘大多在朝野協商下獲支持，主委管碧玲晚間在臉書發文，感謝立法院長韓國瑜及藍綠白3黨團，讓海巡新船艦交船暫不會面臨賒帳窘境。

管碧玲表示，海委會所需13億追加預算中，除了媒體宣傳經費被刪除外，其餘全數得到立法院朝野協商的支持，她要感謝海巡弟兄姊妹辛勞，更感謝韓國瑜及藍綠白3黨團對海巡署的支持。

她提到，今天上午她出席立院聯席審查追加預算案時，才剛開口表達海巡面臨的情況，韓國瑜便立即好意的把原本排在倒數第2案審議的海委會預算主決議，往前挪到第一案審議，讓她可以在今天趕回高雄，主持明天上午的主管會報。

對於追加預算多麼急迫，管碧玲指出海巡署有8000多名志願役軍職人員要加薪5.9億元，因此非常需要這筆追加預算，才能讓海巡堅守崗位「昨天抓到偷渡、今天查獲走私」。

她還特別提到國民黨立委王鴻薇，明確表態支持海巡，因此願意把造艦所需經費全數給予通過，把原本部分凍結的提案，改為要求撙節開支的主決議。

對於朝野能夠協商給予海巡大力支持，管碧玲認為各黨團都浮現了善意溝通的空間，協商的可能性隱然浮現，指出「氛圍有所不同」，她期許政治紛紛擾擾一頁翻過一頁，台灣的民主再度在生猛的耀動後，能邁向沉澱的韌性。

