影／台中男撞88歲婦沒下車還直接輾過奪命...檢依過失致死20萬交保
台中市南屯區今上午發生死亡車禍，陳姓男子駕駛黑色賓士車擦撞徒步推資源回收的88歲江姓老婦，陳撞人沒下車查看，反而又繼續向前輾過對方，江傷重當場沒了呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治。陳辯稱一時慌張想停靠路邊才踩油門；檢方晚間訊問後，改依過失致死罪嫌命陳20萬元交保。
台中第四分局今上午7點多獲報，南屯區環中路三段有車禍，到場發現陳姓男子（39歲）駕駛1輛黑色賓士沿環中路三段外側車道行駛，撞上前方徒步推著資源回收的江姓婦人（88歲）。
警方調閱監視器發現，陳男撞人後非但沒下車查看，竟還往前慢速行駛，當場輾過倒在地上的江婦，江傷重一度失去呼吸心跳，緊急送惠中林新醫院搶救，但仍於上午11點多死亡。
據了解，陳男辯稱開車途中接聽手機，沒注意才撞到人，但因為一時慌張，想停到路邊查看才繼續開。
另江婦家境普通，因每天習慣早起，常常在南屯區一帶做資源回收，一大早就會拿去變賣加減補貼家用，未料突遇橫禍，家屬獲報均趕赴醫院。
警方對陳男施以呼氣酒測數值為0，另外將對他採尿檢驗判斷是否有毒品反應，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判中。
因警方初步調閱案發現場監視器，確認陳撞人後沒下車，還有緩慢向前行駛並輾過江，依殺人罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。
檢方今晚複訊後，認為陳男涉犯過失致死罪嫌，諭知他20萬元交保，另已排定下周二解剖遺體，釐清確切死因。
