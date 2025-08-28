聽新聞
借150萬竟要還750萬 弘仁會堵人子女遭警方逮捕
台北市52歲陳姓殯葬業者，去年底為籌措第二殯儀館金爐翻修工程資金，向34歲竹聯幫弘仁會洪姓成員借款150萬元，不料卻被迫簽下750萬元本票。被害人還不出錢，弘仁會以丟鞭炮、撒冥紙、攔車、甚至威脅子女安全方式逼債，刑事警察局偵四大隊蒐證後，上月底逮捕洪嫌及8名共犯，依組織、恐嚇取財、傷害罪嫌移送檢方偵辦。
警方調查，陳姓男子在大安區臥龍街經營殯葬業。去年11月間，他因投資台北市懷愛館金爐改建工程失利，周轉不靈找熟識的洪嫌借款，雙方原先約定月息三分，但今年3月洪嫌翻臉，率小弟攔車強押，迫使陳男改以「周息十分」計算，並強壓陳男簽立750萬元本票。
陳男前後還了10多萬元，但實在無力承擔龐大債務，只好避不出面。
4月間，洪嫌為迫使還款，指揮小弟前往陳男住處丟擲爆竹、冥紙威嚇，又將矛頭指向陳男家人，小弟多次到被害人小孩就讀學校埋伏，趁陳男接小孩時，強押陳男與兩名子女上車，直到陳男姐姐承諾協助解決，才肯放人。
洪嫌在今年6月4日，派人尾隨被害人姐姐轎車，在北市通化街當街前後包夾，揚言逼債，被害人姐姐趕緊報警，警方抵達後，對方才撤離現場。
刑事局蒐證齊全後，6月25日首波行動拘捕洪男，以及羅姓、王姓、何姓、陳姓、吳姓等5名共犯，查扣多支手機、本票、合約書、討債傳單，並起獲折疊刀、愷他命、依托咪酯煙油等證物，7月24日又通知2名共犯到案。
