高雄槍擊案槍手未到案 偵辦統籌刑警大隊長積勞病倒

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區發生通緝犯羅姓男子槍擊命案後，警方專案小組連日追查涉案槍手，槍手未到案，指揮專案小組的刑警大隊長鄢志豪卻病倒，昨晚送高醫檢查，住院休養。員警說他案發後指揮辦案，連日睡不到幾小時，積勞成疾才出狀況。

高雄市刑警大隊長鄢志豪在2023年1月，自刑事局偵九大隊大隊長調任現職，破獲不少重大案件，尤其今年高雄市發生張介宗涉3名老婦分屍棄屍案，鄢志豪成為高雄市警察局長林炎田的重要力助手，受命指揮查辦全案，終在前鎮第九船渠，打撈到3名遇害婦人的部分遺體，將張介宗繩之於法。

不料，8月22日高雄市左營區文學路發生通緝犯羅姓男子遭槍擊死亡，槍手開車逃逸，並在橋頭區燒毀涉案的BMW轎車，局長林炎田希望早日查捕到案，左營、岡山等警分局及刑大都動員，且分工細膩，追查槍手去向及幕後指使人，鄢志豪成為統籌全案的重要幹部。

員警說，大隊長這幾天1天睡不到3小時，夜以繼日，凌晨還指揮查案，昨晚突然覺得一陣暈眩，身體不適，趕緊找同事送他去高醫急診，醫師建議他住院檢查，至今天仍住院當中。

高雄市刑警大隊長鄢志豪連日指揮辦槍擊命案，昨晚不適病倒住院。資料照，記者林保光／攝影
警大 通緝 高雄市

