角頭為討債殺人逃24年...連兒都不知他真名 判15年刑高院今續押

綽號「陳老師」的角頭陳來發，26年前為了討債持開山刀砍死人，隨後逃亡24年，台北市警方2023年12月接獲線報，在社子某熱炒店趁他用餐時逮人。士林地院國民法官依殺人罪判陳15年徒刑，台灣高等法院駁回上訴；陳因上訴三審，高院今替最高法院開接押庭，高院認為陳涉犯重罪，且過去曾逃亡、落網仍不認罪，當庭裁定羈押。

陳來發（67歲）殺人後隱姓埋名，冒用胞弟的名字，連親生孩子都不知道他的真實姓名。警方指出，陳來發算錯了追訴期，誤以為殺人罪追訴期僅有20年，重回老巢活動而曝光身分。

本案起於1989年間，綽號「阿丟」的男子陳賢忠積欠「阿桂」陳桂森25萬元債務，陳桂森則欠陳來發35萬元。陳來發因有資金需求，向陳賢忠提議可以「抵債」，如果陳賢忠給他10萬元，就可以抵掉陳賢忠欠陳桂森的25萬元債務，陳賢忠認為這樣的還、抵債條件對他有利，便交付10萬元給陳來發。

1999年12月初，陳桂森需要錢，向陳賢忠討債，陳賢忠告知已給了陳來發10萬元，應該不用再給陳桂森欠款。陳桂森認為抵債條件未經他同意，且自認也沒欠陳來發「35萬那麼多」，無法接受。陳賢忠因此答應陳桂森分期還款15萬元，並要求陳來發12月10日到社子的卡拉OK店三方對帳。

12月10日晚間7點40分，陳桂森和友人陳志明抵達卡拉OK店，陳來發也帶2名男子到來，雙方一坐下就因陳桂森拒絕相互抵債而口角，陳對槍手說「開下去」，槍手聽指示開槍卻卡彈，陳來發拔出開山刀砍殺陳桂森，陳桂森因全身21處銳器傷，2天後在慶生醫院死亡。

士林地院國民法官庭綜合現場勘查報告、照片等證據判斷，認為陳來發和2名身分不詳的友人有不確定故意殺人犯意聯絡，應共同負殺人罪。一審認為陳來發僅因死者拒絕抵債條件，就心生不滿、喝令開槍，死者中彈後，再持開山刀揮砍，犯罪手段惡性重大。

因陳來發犯後隨即逃亡，經通緝24年才被查獲，審理時還卸責，也未向被害家屬道歉、賠償，一審考量他逃亡多年，年逾65歲，有慢性心衰竭等多重病症，判他15年徒刑。

高院認為一審認事用法無違誤，量刑也妥適，今年6月18日駁回陳上訴，但陳不服，上訴第三審。

依刑事訴訟法第121條規定，由二審裁定是否羈押，高院今開接押訊問庭，陳對是否繼續羈押沒有意見。

但陳的辯護律師認為本件的羈押理由是以陳涉嫌重大有逃亡之虞，無異於以重罪為羈押被告的理由，但司法院釋字第665號解釋理由書認為不能僅以此當羈押理由，應考量是否有相當理由可確認陳有逃亡之虞，才符合比例原則，並探求是否電子監控等替代手段。律師並指陳羈押期間曾2度就醫，沒有逃亡可能。

檢察官則認為陳長期以來戶籍設於戶政事務所，有可能逃亡，建議繼續羈押。