彭振聲問檢察官「你現在要我說什麼」 柯文哲律師：他怕不能交保

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，柯的辯護人主張檢方不正訊問台北市前副市長彭振聲，聲請勘驗偵訊光碟。台北地方法院今開庭，柯文哲律師控檢察官多次提及余文、李述德，暗示彭振聲咬出柯文哲，又不相信彭振聲所述，讓彭說「你現在要我說什麼」，顯見當時在押的彭擔心喪失交保機會，之後證詞才會不一樣。

勘驗完第三段光碟內容，柯文哲律師蕭奕弘指出，彭振聲偵訊中強調都委會不能拒絕議案，但檢察官卻一直認為要駁回；又彭振聲律師要表示意見，但檢察官卻以「如果你要表示法律意見，先不要表示好不好」，拒絕律師發言。

蕭奕弘表示，檢察官在偵訊中跟彭振聲說「我是真心希望你不要當余文啦」、「真的不要做余文」、「不要把這東西完全變成你的責任」，更提及「余文」、「李述德」各9次，希望且暗示彭振聲咬出柯文哲，另在都發局前專委張立立作證時，也出現同樣狀況，檢方依樣希望張不要當余文。

蕭奕弘說，錄影快結束前，因檢察官一直不相信彭振聲說的，彭振聲反問「你現在要我說什麼？」隨即彭振聲律師就主動表示要律見，等1小時13分未錄音錄影的休庭時間結束後，請法官觀察彭振聲證詞發生什麼改變？

柯文哲律師鄭深元指出，檢察官最後說「現在你認為自己沒責任，我東西收一收就離開，如果你認為責任沒那麼大，那我們再來談」等語，當時彭振聲在呀，會恐懼當下不說是否會喪失交保機會，因此彭振聲才說出「你現在要我說什麼？」可以顯示彭振聲的發言已不是出於自由意志為陳述，並沒有證據能力。

檢察官則回應，彭振聲偵訊時有說「是柯文哲下達的命令耶」、「這文他（指柯文哲）知道，也是他批示的」，顯示柯文哲對京華城案知情，偵查檢察官是認為彭振聲說自己沒責任，才沒有問下去的必要，經過律見一小時再決定有無要繼續做筆錄，充分讓彭振聲和律師討論。