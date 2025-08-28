台美簽署跨境緝毒合作備忘錄 首度在美舉辦論壇

高檢署今天表示，台美日前簽署「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會簽署就打擊跨境毒品犯罪進行情資分享及交流合作瞭解備忘錄」，並首度移師美國舉辦論壇，具歷史意義。

根據台灣高等檢察署新聞稿，行政院外交國防法務處及高檢署率領緝毒系統代表團，8月18日於美國在台協會總部，見證備忘錄簽署儀式；此次簽署將作為台美在毒品情資分享、人員交流訓練、互邀參與國際研討會、主管互訪等事務上的合作基礎，提升跨境合作效能。

高檢署表示，8月19日、20日舉行的「2025跨境緝毒合作論壇」，是自論壇創辦以來首度移師美國司法部緝毒署總部舉辦，雙方針對全球與區域毒品犯罪趨勢、亞裔犯罪組織、跨國販毒集團手法、新興毒品與洗錢管道、查緝案例與情資分享等議題，進行深入交流。

高檢署提到，此次論壇也回顧近年多起台美聯手成功查緝案例，並討論台灣成為亞洲首個針對可能供製毒使用的壓錠機及其重要零件出口管制過程，顯示雙方合作成果斐然。

新聞稿最後提到，自民國106年推動「新世代反毒策略行動綱領」以來，台灣在查獲毒品數量及降低施用人口方面表現亮眼；今年1至4月，台美國際合作查緝毒品成效達5227公斤，是去年同期的3.5倍，顯示國際合作價值與雙方打擊跨境毒品犯罪的決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885