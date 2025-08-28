快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

台美簽署跨境緝毒合作備忘錄 首度在美舉辦論壇

中央社／ 台北28日電

高檢署今天表示，台美日前簽署「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會簽署就打擊跨境毒品犯罪進行情資分享及交流合作瞭解備忘錄」，並首度移師美國舉辦論壇，具歷史意義。

根據台灣高等檢察署新聞稿，行政院外交國防法務處及高檢署率領緝毒系統代表團，8月18日於美國在台協會總部，見證備忘錄簽署儀式；此次簽署將作為台美在毒品情資分享、人員交流訓練、互邀參與國際研討會、主管互訪等事務上的合作基礎，提升跨境合作效能。

高檢署表示，8月19日、20日舉行的「2025跨境緝毒合作論壇」，是自論壇創辦以來首度移師美國司法部緝毒署總部舉辦，雙方針對全球與區域毒品犯罪趨勢、亞裔犯罪組織、跨國販毒集團手法、新興毒品與洗錢管道、查緝案例與情資分享等議題，進行深入交流。

高檢署提到，此次論壇也回顧近年多起台美聯手成功查緝案例，並討論台灣成為亞洲首個針對可能供製毒使用的壓錠機及其重要零件出口管制過程，顯示雙方合作成果斐然。

新聞稿最後提到，自民國106年推動「新世代反毒策略行動綱領」以來，台灣在查獲毒品數量及降低施用人口方面表現亮眼；今年1至4月，台美國際合作查緝毒品成效達5227公斤，是去年同期的3.5倍，顯示國際合作價值與雙方打擊跨境毒品犯罪的決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台美 新興毒品 美國在台協會

延伸閱讀

新北提供藥癮婦女醫療、孕前產後支持 連藥癮者配偶、伴侶也列入

勾結黑幫盜賣1.68億毒品！最貪調查官貪汙案 一審部分判決涉貪未完待審

台南男超商提款疑是車手喊「我違法了嗎」 警攔查才知是通緝犯

又是喪屍菸彈！桃園男開車出現1異狀 保大查獲依托咪酯、愷他命

相關新聞

角頭為討債殺人逃24年...連兒都不知他真名 判15年刑高院今續押

綽號「陳老師」的角頭陳來發，26年前為了討債持開山刀砍死人，隨後逃亡24年，台北市警方2023年12月接獲線報，在社子某...

高雄槍擊案槍手未到案 偵辦統籌刑警大隊長積勞病倒

高雄市左營區發生通緝犯羅姓男子槍擊命案後，警方專案小組連日追查涉案槍手，槍手未到案，指揮專案小組的刑警大隊長鄢志豪卻病倒...

彭振聲問檢察官「你現在要我說什麼」 柯文哲律師：他怕不能交保

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，柯的辯護人主張檢方不正訊問台北市前副市長彭振聲，聲請勘驗偵訊光碟。台北地方法院今開...

「被賣掉也不知道」是在暗示彭振聲咬柯文哲？檢回：是真擔心他被賣了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，柯的辯護人主張檢方不正訊問台北市前副市長彭振聲，聲請勘驗偵訊光碟。台北地方法院今開...

柯文哲案又吵起來！律師控台語問案違法 檢察官：是在保護彭振聲

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，柯的辯護人主張檢方違法訊問台北市前副市長彭振聲，聲請勘驗光碟，台北地院今審理。光碟中，檢察...

白狼次子張煒棄保潛逃香港 調查局正式列追緝外逃對象

白狼張安樂次子張瑋被控侵占華夏大地旅行社1389萬元，被最高法院判刑1年確定，他另涉以旅行社名義，長期租車給統促黨無償使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。