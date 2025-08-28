快訊

「被賣掉也不知道」是在暗示彭振聲咬柯文哲？檢回：是真擔心他被賣了

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，柯的辯護人主張檢方不正訊問台北市前副市長彭振聲，聲請勘驗偵訊光碟。台北地方法院今開庭，柯的律師控檢察官曾說「被賣掉也不知道」，是在暗示彭振聲去咬柯文哲，但檢察官對此回應說，「是真的擔心彭振聲被柯文哲賣掉」。

勘驗第二段光碟內容，其中檢察官林俊言、彭振聲大多以台語對話；勘驗完畢後，柯文哲律師蕭奕弘指出，林俊言多次說「真的認為你不需要做這個角色」、「你被賣掉你自己也不知道」、「大家都說你好人啦，好人被人欺壓，人家都這樣說」，暗示彭振聲「咬出」柯文哲。

蕭奕弘說，林俊言訊問也說「你比較好控制」、「你最乖巧」，認為彭振聲擔任台北市都市計畫委員會主任委員，是柯文哲指示的；彭振聲說柯文哲沒有問過他，但檢察官預設立場「先射箭再畫靶」，不斷想達成自己的目的來做筆錄，且暗示彭振聲若不供出柯文哲，就是彭自己要承擔。

他指出，林俊言還跟彭振聲說「柯市長跟人家講的是，他沒有辦法完成，為難的是他，不是你」，認為檢察官在沒有任何證據情況下，預先設定好結論、立場，為達偵查目的不擇手段，透過聊天降低心房在「洗筆錄」，要把筆錄洗到滿意為止，批這是偵查中傳統陋習，並請檢方釋明在本案中還有多少證人有此狀況？

檢察官姜長志則回應，偵查檢察官偵訊過程中不斷提到「被賣掉」的字眼，「是因為真的擔心彭振聲真的被柯文哲賣掉」，檢察官本來就要辨明案件中誰是主導者、決策者，並非要彭振聲去咬柯文哲，而是要彭振聲說清楚本案是否由柯文哲指揮交辦。

姜長志指出，律師一直稱檢察官沒有證據就要彭振聲去咬柯文哲，但早在去年8月30日就搜索扣得「1500小沈」工作簿證據，且參與犯案的共犯也要一直受罰，才是公平正義，再度表示是要保護彭振聲，哪來的不正訊問？

姜長志說，彭振聲還說柯文哲在市長室會議問「辦得怎樣？」罵都發局「怎麼那麼慢」，在在顯示柯文哲有對本案下指示，與客觀事實相符，也證明彭振聲不想變成「下一個余文」。

姜長志再回應，威京集團主席沈慶京的律師徐履冰說，檢察官用台語訊問彭振聲是不正訊問，依國家語言發展法規定，國家語言是指台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語，國家語言一律平等，使用國家語言不受歧視或限制，而檢察官使用哪種語言，要看當下受訓者最能接受、舒服的語言，彭振聲、林俊言都是台灣人，台語非常流利，使用台語才不會誤會受訊問的意思，「台灣人說台灣話沒有錯（台語）」。

徐履冰即時抗議，認為他只有說使用台語訊問違反法院組織法規定，並未指檢察官不正訊問，請姜長志不要扭曲意思，至於姜長志要表達什麼政治立場，圖謀、企求什麼目的，那是姜長志自己的事情。姜長志再回應，檢察官是在談法律，也就是國家語言發展法。

台北地院今天審理京華城案，被告台北市前市長柯文哲（前）及台北市議員應曉薇（後）出庭。記者曾原信／攝影
台北地院今天審理京華城案，被告台北市前市長柯文哲（前）及台北市議員應曉薇（後）出庭。記者曾原信／攝影

