柯文哲案又吵起來！律師控台語問案違法 檢察官：是在保護彭振聲

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，柯的辯護人主張檢方違法訊問台北市前副市長彭振聲，聲請勘驗光碟，台北地院今審理。光碟中，檢察官問訊彭全程用台語，被威京集團主席沈慶京的律師指控違法，公訴檢察官則回應「不要歧視台灣人母語」。

今天出庭的有柯文哲、沈慶京、在押的台北市議員應曉薇、台北市都發局前局長黃景茂的辯護人，法院預計勘驗10片光碟，1片才勘驗完，檢、辯意見即針鋒相對、互不相讓，法庭氣氛火爆有加。

法官勘驗的第1片是2024年9月3日檢察官林俊言赴台北看守所偵訊彭振聲的光碟，彭由律師黃品淞、李岳洋陪同偵訊，林俊言與彭振聲談論案情時，比手畫腳、皆有笑意，林以台語問案，彭也以台語回應。

沈慶京的徐履冰表示，檢察官在台北醫院偵訊沈時，也聊2個小時未錄音，要沈去「咬」柯文哲，偵訊時，檢方先問沈行使緘默權是否聽律師的建議，但當天就衝突起來；徐說，林俊言全程用台語問案，違反法院組織法「法院為審判時，應用國語」規定，顯示林俊言不遵守國家法律制度、不尊重自己的職務。

偵查兼公訴檢察官姜長志表示，他雖不是當天偵訊彭振聲的人，但依檢察一體可以回應。姜長志說，請徐履冰不要歧視台語「台語是台灣人的母語」，林俊言所以用台語和彭對談，是為了讓彭不害怕，才選擇彭最熟悉的母語與彭說話。

徐履冰聽完姜長志的解釋「報告」審判長，表示他並沒有歧視台語的意思，只是說明法律規定而已，還抱怨姜並沒有針對法律的問題回應。

勘驗完1段光碟後，柯文哲的律師蕭奕弘說，林俊言以不實資訊離間彭與柯文哲、彭與黃景茂，使用詐欺方式不正訊問，彭多次表達京華城案沒有與柯交流，林仍提「李述德」、「余文」，林俊言根本不接受「柯文哲不知情」的事實，並暗示彭作不利柯的指述。

柯的另名律師鄭深元說，林俊言問彭振聲「你被押，市長請回有什麼感覺？」暗示推給柯就不會押人，還以「黃景茂推給你」利用騙術逼彭屈服，以誘導手法逼彭「咬」柯，彭振聲的詞沒有證據能力。

柯的律師陸正義說，林俊言不斷向彭振聲陳述個人意見，勸彭案子要圓滿解決，不要像「李述德」或「余文」一樣「什麼是圓滿解決？」、「咬了柯文哲就圓滿解決嗎？」陸說，林俊言不給彭充分陳述機會，違反刑事訴訟法。

姜長志對相關辯護人的陳述表示，林俊言的做法是在保護彭振聲，訊問時的背景，是已破解柯文哲隨身碟「工作簿」查知柯收賄1500萬元，林俊言擔心真相遭隱蔽才與彭溝通，如果林恐嚇彭，彭身邊2位像「門神」的律師為何沒有反擊？