白狼次子張煒棄保潛逃香港 調查局正式列追緝外逃對象

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

白狼張安樂次子張瑋被控侵占華夏大地旅行社1389萬元，被最高法院判刑1年確定，他另涉以旅行社名義，長期租車給統促黨無償使用，用父親人頭申報職員薪資逃漏稅，分別判處2月至4月徒刑，均可易科罰金。但他發監前夕失聯。調查局查出他最後出境香港，近日將他正式列為外逃通緝犯名單，但依目前兩岸冰冷局勢，想緝捕張瑋歸案非易事。

調查局指出，張瑋身為華夏大地旅行社董事，卻利用保管公司帳戶的權力，將裡面存有的1389萬8000元款項，以轉帳或提領現金方式挪為己用，拿去償還個人信用卡與車貸，他被判刑後去年11月20日棄保潛逃到香港，調查局本月14日將其列外逃通緝名單。

回顧張瑋過去事件，最知名的就是台大「中國新歌聲」租借場地案，當時統促擋被學生抗議文化統戰，活動最終喊卡，場外台大學生與統促黨成員爆發流血衝突，事發過程全被PO上網，引發軒然大波。

台北地檢署後來依傷害、恐嚇等罪，起訴張瑋及持甩棍打傷學生的統促黨成員胡大剛等6人，台北地院開庭時，法官安排雙方談調解，但最後和解破局。

另外，竹聯幫前幫主黃少岑往生後，張安樂力拱地堂前堂主「鍾馗」李宗奎接掌幫主，先前還想在立法院餐廳舉行票選，但此舉引起幫內反彈，原因是「鍾馗」黨政色彩濃厚，不符黃少岑望幫派遠離政治遺願。 台北市刑大表示，將對任何膽敢宣布幫主者立即逮捕。

白狼張安樂次子張瑋棄保潛逃香港，調查局正式將他為列外逃通緝犯名單。圖／調查局提供
白狼張安樂次子張瑋棄保潛逃香港，調查局正式將他為列外逃通緝犯名單。圖／調查局提供

張瑋 統促黨 旅行社

