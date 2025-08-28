台中警慘遭二度輾壓…直言「怕因此殘廢」 通緝男逆轉犯殺人未遂

台中卓姓男子因通緝遭盤查想逃，猛踩油門撞倒邱姓警員還二度輾壓釀其腳踝骨折，檢方依殺人未遂起訴；台中地院一審卻認為卓非直接衝撞，僅依過失傷害等罪判1年6月，台中高分院二審時，邱員直言遭輾時很恐懼「怕因此殘廢」，二審撤銷改依殺人未遂罪判卓5年6月，仍可上訴。

檢警調查，卓男2024年2月17日凌晨3點多開車載賴姓女友到大里區大明路超商買宵夜，霧峰分局國光派出所范姓、邱姓警員見他違停上前盤查，發現是通緝犯要他下車。

卓男突然關車窗，范見狀大喊邱協助，邱也拔槍站在卓車前方，卓仍用力踩油門倒車又向前要逃，邱雖閃躲仍遭撞跌倒慘遭輾過，釀右腳踝骨折、多處擦傷，卓逃逸躲藏2個多禮拜後才在桃園落網；台中地檢署以卓加速駕駛迴轉後將邱撞倒，以左側前輪、後輪2度輾壓邱，依殺人未遂罪嫌起訴。

台中地院一審勘驗監視器認為，卓若有直接衝撞警員逃逸的殺人間接故意，大可直接轉往警員方向加速，但卓倒車選擇以遠離警員處逃離，且邱跳開後站在該車左後方，卓非直接故意衝撞，難認他有殺人故意，應為過失，僅依妨害公務、過失傷害，各判他8月、11月，應執行1年6月。

台中高分院二審時，卓辯稱自己被通緝才想跑，後退撞到車後才轉而想從前方縫隙逃，這時聽到槍聲受驚嚇，未注意到有撞到人，是不小心撞到的。

邱員證稱，看見卓手摸排檔桿，就知道對方要衝撞他，且卓油門踩到底迴轉直接撞，自己來不及躲開就遭輾下肢，更直言慘遭輾過2次，遭輾時很恐懼，當下意識清楚「很怕我因此就殘廢」，也怕生命危險。

二審再次勘驗現場錄影，可清楚看到邱員站在卓的車前，卓為了逃仍執意加足油門衝撞、輾過，足見他主觀上除妨害公務，並有容任邱員死亡結果的「間接故意」，不採信卓辯詞。