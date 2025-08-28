快訊

詐團洗贓款！買黃金偽鉛塊門擋出口 檢警溯源破台南加工廠…8人聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

刑事局偵辦「安心幣商」假投資詐騙集團，發現詐團將贓款兌現成黃金後，再用鉛塊包裹製成「門擋」空運至柬埔寨洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金；台北地檢署指揮電偵大隊與新北市刑大溯源追查，昨於台南破獲黃金溶合加工廠，拘提約談14人到案，檢察官陳玟瑾訊後聲押禁見8人，另有6人交保。

聲押8人分別是詐團端的黃金包裝管理者王幃犇、加工端的工廠負責人辛宗信、辛宗哲兄弟、加工廠成員郭士銘、李志勝；當鋪成員謝旻學；詐團車手頭沈揚庭、會計黃偲涵；其他詐團成員羅國壎200萬交保，林釋本、王子昌等人各20萬交保。全案總計有170人受害，詐騙金額高達6億元。

刑事局電信偵查大隊今年1月搜索詐集水房據點，發現詐團收到被害人現金或或虛擬貨幣贓款後，沈揚庭指示車手前往配合的當鋪，由謝旻學將贓款轉換為黃金，再透過辛宗信加工廠協助，將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，以空運包裹方式寄到柬埔寨、越南洗錢。

檢警蒐證半年，確認詐團李姓成員走私黃金模式，6月9日先攔截另名陳姓成員寄往柬埔寨、越南的2件包裹，裡頭包含2塊鉛合金門擋。警方隔天再搜索、查扣尚未完成包裝的12條黃金金條（每條約1公斤），另在陳男處查扣4個鉛塊門擋，經切割、溶解外包合金，又發現12塊黃金，共計查扣金條24公斤。

警方根據6月10日台銀牌價每公克3226元換算，扣案的24塊金條價值高達7742萬元，等同5間銀樓的黃金儲備量，數量相當可觀。專案小組經過2個月溯源，發現製作鉛合金包覆黃金的「中繼站」位於台南，27日由檢察官陳玟瑾指揮刑事局、新北刑大搜索拘提王幃犇等14人到案。

警方發現起初先用切割方式破壞「鉛包金」門擋，但因合金中鉛金屬熔點較低，切割不到幾分鐘就過熱溶解，後來向民間友人借用噴燈，直接朝合金加熱溶掉外部後，花費幾個小時才取出包在裡面的24塊金條。

刑事局溯源「鉛包金」洗錢案，在台南破獲中繼加工廠，北檢聲押禁見8人。記者張宏業／攝影
刑事局溯源「鉛包金」洗錢案，在台南破獲中繼加工廠，北檢聲押禁見8人。記者張宏業／攝影
刑事局偵獲詐團利用合金製成「門擋」空運走私黃金案，內部夾帶多個黃金條。圖／警方提供
刑事局偵獲詐團利用合金製成「門擋」空運走私黃金案，內部夾帶多個黃金條。圖／警方提供

