離譜！台中賓士男撞88歲老婦 沒下車又繼續輾過她…警朝殺人偵辦

台中市南屯區今上午發生汽車撞行人車禍，警方查出陳姓男子開小貨車撞倒走在路旁的88歲江姓老婦，未料陳沒停車竟然又向前開，直接輾過婦人釀重傷命危，陳經酒測值為0，自稱接電話、一時慌張，但警方對他說詞保留，初步將朝殺人罪嫌方向偵辦。

台中第四分局指出，今上午7點多獲報南屯區環中路三段有車禍，到場發現陳姓男子（39歲）駕駛1輛黑色賓士沿環中路三段外側車道行駛，撞上前方徒步的江姓婦人（88歲）。

警方發現，陳男撞人後非但沒下車查看，竟然還往前慢速行駛輾過倒在地上的江婦，造成江傷重一度失去呼吸心跳，目前緊急送醫搶救中。

據了解，陳男當時辯稱開車途中接聽手機，沒注意才撞到人，但因為一時慌張，想停到路邊查看才繼續開。