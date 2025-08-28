柯文哲、沈慶京、黃景茂「不認罪組」 今監看彭振聲認罪光碟

快訊

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄、圖利案，共犯之一台北市前副市長彭振聲認罪，起訴移審裁定500萬元交保。彭供述攸關柯訴訟利弊，柯的辯護人主張檢察官對彭不正訊問，聲請勘驗彭的偵查光碟，台北地院今開庭審理。

法官將提解柯出庭，也傳喚彭，威京集團主席沈慶京、台北市都市發展局前局長黃景茂認為彭認罪的供述與己身罪責有關，沈、黃2人的辯護人也聲請到庭，由於柯文哲、沈慶京、黃景茂都不認罪，成「不認罪組」同庭監看光碟。

柯文哲2024年9月5日偵查中裁定羈押禁見，彭振聲涉爭議的受偵查作為發生在2024年9月4日，由時任台北地檢署檢察官的新北地檢署主任檢察官林俊言主責偵訊。

今年4月17日京華城案開庭，柯的辯護人蕭奕弘主張，林俊言違反刑事訴訟法第98條「訊問被告應出以懇切之態度，不得用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或其他不正之方法」規定，威逼彭「咬」柯，認為彭認罪筆錄無證據能力、無證明力。

其時，蕭奕弘表示，彭振聲2024年9月4日下午在看守所接受林俊言偵訊後認罪，不過，筆錄沒有全程錄音錄影；蕭主張，當天林俊言花了4小時15分偵訊，偵查光碟卻只記錄了2小時14分，彭認罪前「2小時」檔案憑空消失。

蕭奕弘主張，偵訊彭振聲前檢察官本要暫停15分鐘，卻暫停1小時13分鐘才重行安排錄音錄影。

蕭表示，林俊言暗示彭振聲要做出對柯不利的證述，對彭說「你甘願做余文就對了，要做李述德的角色嗎？不要擔角色，檢察官不希望你做余文或李述德，今天我特地進來就是要講這件事」，還說林暗示彭「被賣了」。

主任檢察官林俊廷當庭解釋林俊言會拿「余文」做例，是因柯文哲在2014年11月14日的競選海報曾宣示「如果當選不再有余文」等，柯認為主官不應讓下屬扛責；林俊廷說，連彭振聲自己都沒有覺得被不正訊問，柯卻幫彭主張，是自打嘴巴。

前總統馬英九多年前在台北市長任內涉特別費案由台高檢前查黑中心偵辦，檢方調查後起訴馬英九、秘書室科員余文，後來只有余入獄，之後「余文」2個字成代罪羔羊的同義詞。

威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
台北市都市發展局前局長黃景茂。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
