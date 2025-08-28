柯文哲、沈慶京、黃景茂「不認罪組」 今監看彭振聲認罪光碟

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄、圖利案，共犯之一台北市前副市長彭振聲認罪，起訴移審裁定500萬元交保。彭供述攸關柯訴訟利弊，柯的辯護人主張檢察官對彭不正訊問，聲請勘驗彭的偵查光碟，台北地院今開庭審理。

法官將提解柯出庭，也傳喚彭，威京集團主席沈慶京、台北市都市發展局前局長黃景茂認為彭認罪的供述與己身罪責有關，沈、黃2人的辯護人也聲請到庭，由於柯文哲、沈慶京、黃景茂都不認罪，成「不認罪組」同庭監看光碟。

柯文哲2024年9月5日偵查中裁定羈押禁見，彭振聲涉爭議的受偵查作為發生在2024年9月4日，由時任台北地檢署檢察官的新北地檢署主任檢察官林俊言主責偵訊。

今年4月17日京華城案開庭，柯的辯護人蕭奕弘主張，林俊言違反刑事訴訟法第98條「訊問被告應出以懇切之態度，不得用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或其他不正之方法」規定，威逼彭「咬」柯，認為彭認罪筆錄無證據能力、無證明力。

其時，蕭奕弘表示，彭振聲2024年9月4日下午在看守所接受林俊言偵訊後認罪，不過，筆錄沒有全程錄音錄影；蕭主張，當天林俊言花了4小時15分偵訊，偵查光碟卻只記錄了2小時14分，彭認罪前「2小時」檔案憑空消失。

蕭奕弘主張，偵訊彭振聲前檢察官本要暫停15分鐘，卻暫停1小時13分鐘才重行安排錄音錄影。

蕭表示，林俊言暗示彭振聲要做出對柯不利的證述，對彭說「你甘願做余文就對了，要做李述德的角色嗎？不要擔角色，檢察官不希望你做余文或李述德，今天我特地進來就是要講這件事」，還說林暗示彭「被賣了」。

主任檢察官林俊廷當庭解釋林俊言會拿「余文」做例，是因柯文哲在2014年11月14日的競選海報曾宣示「如果當選不再有余文」等，柯認為主官不應讓下屬扛責；林俊廷說，連彭振聲自己都沒有覺得被不正訊問，柯卻幫彭主張，是自打嘴巴。