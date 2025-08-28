聽新聞
檢警偵辦鉛門擋包「黃金」洗錢案 溯源破獲中繼加工廠

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

檢警偵辦「安心幣商」假投資詐騙集團，發現詐團贓款兌現成黃金後，再用鉛塊包裹製成「門擋」空運至柬埔寨洗錢，近1年至少走私逾300公斤黃金；刑事局與新北刑大溯源追查，今天再發動搜索，在台南破獲黃金溶合加工廠，拘提負責人辛宗信、辛宗哲兄弟檔等多人到案，台北地檢署檢察官陳玟瑾複訊後聲請羈押。

全案總計有170人受害，詐騙金額高達6億元。檢警同步拘提車手頭沈揚庭、負責銷贓的會計黃偲涵等人，稍早沈揚庭也被檢方聲押，其餘人漏夜偵訊中。

刑事局電信偵查大隊今年1月搜索詐集水房據點，發現詐團收到被害人現金或或虛擬貨幣贓款後，沈揚庭指示車手前往配合的當鋪，將贓款轉換為黃金，再透過辛宗信加工廠協助，將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，再以空運包裹方式寄到柬埔寨、越南洗錢。

全案蒐證半年後，確認詐團李姓成員走私黃金模式，6月9日先攔截另名陳姓成員寄往柬埔寨、越南的2件包裹，裡頭包含2塊鉛合金門擋。警方隔天再搜索、查扣尚未完成包裝的12條黃金金條（每條約1公斤），另在陳男處查扣4個鉛塊門擋，經切割、溶解外包合金，又發現12塊黃金，共計查扣金條24公斤。

警方根據6月10日台銀牌價每公克3226元換算，扣案的24塊金條價值高達7742萬元，等同5間銀樓的黃金儲備量，數量相當可觀。檢警經過2個月溯源，發現製作鉛合金包覆黃金的「中繼站」位於台南區，27日由檢察官陳玟瑾指揮刑事局、新北刑大搜索拘提辛宗信、辛宗哲到案。

警方調外觀是合金的門擋，發現起初先用切割方式破壞，但因合金中鉛金屬熔點較低，切割不到幾分鐘就過熱溶解，後來向民間友人借用噴燈，直接朝合金加熱溶掉外部後，花費好幾個小時才取出包在裡面的24塊金條。

台北地檢署偵辦詐團走私黃金洗錢案，聲押黃金加工廠負責人辛宗信、辛宗哲兄弟檔。記者張宏業／攝影
台北地檢署偵辦詐團走私黃金洗錢案，聲押黃金加工廠負責人辛宗信、辛宗哲兄弟檔。記者張宏業／攝影

黃金 詐團 贓款

