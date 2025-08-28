北監爆命案！越南籍殺人犯 打死同房馬籍獄友

越南籍阮姓男子因殺害女友在台北監獄服刑，去年十二月打死同舍馬來西亞籍周姓男子，事件近期曝光，被質疑監所通報及管理有疏失。北監指出，案發時報檢方偵辦，依法處理未隱匿，安排兩人同房符合規定；桃園地檢署表示依殺人罪偵辦中。

北監表示，犯殺人罪服刑的阮姓男子，去年十二月卅一日清晨六時四十六分，忽徒手毆打因走私毒品罪在同房服刑的周姓男子，值勤人員六時五十二分發現異狀，立即通報中央台呼叫消防隊派救護車到場將周送醫，經急診搶救，上午九時許宣告不治。

北監副典獄長許國賢說，案發後立即隔離阮，保存監視錄影畫面，依監獄行刑法第一四三條規定，主動報請檢方偵辦，同時通知馬來西亞在台辦事處代轉聯繫周的家屬，配合檢察官相驗與擇日解剖，全程依法處理絕無隱匿；家屬初步確認死因後，並無意見，隨後領回遺體，由北監協助完成火化及骨灰運返事宜。

他說，考量雙方互不認識、無嫌隙，且皆會中文，因此配住同房，並無違反相關戒護管理規定；北監對此不幸事件深感遺憾，全力配合司法單位釐清真相，依法追究責任。桃檢表示，依殺人罪偵辦中。

阮二○一三年元旦上午在新北市公司宿舍內與同鄉女友起口角，持刀刺入女友左上胸，打開瓦斯點火引燃棉被覆蓋在女友身上，跳樓逃離，女子被燒死；阮被依殺人罪判刑十四年確定，已在監逾十年。依監獄行刑法一四三條，受刑人於執行中死亡，監獄應即通知家屬，並逕報檢察署相驗。