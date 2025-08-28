竊密台積2奈米 3人求重刑 台積：零容忍追究到底

台積電二奈米機密外洩案，高檢署昨起訴三名涉案的台積電前工程師。圖為台積電全球研發中心。本報資料照片

高檢署偵辦台積電二奈米核心關鍵技術竊密案，查出台積電前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創公司（ＴＥＬ）後，為得知「蝕刻機台」量產測試數據，透過時任台積電工程師吳秉駿、戈一平竊取參數配方，昨依違反國家安全法、營業秘密等罪起訴陳、吳、戈，這是首宗違反國安法竊取國家核心關鍵技術營業秘密案。

由於陳力銘、吳秉駿、戈一平涉及國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，檢方分別求處七至十四年重刑，三人在押，且均認罪，下周移審智慧財產與商業法院；廖姓工程師等三人僅涉營業秘密法告訴乃論罪，因台積電不提告，檢方予以簽結；至於是否有法人（ＴＥＬ）及自然人有相關刑責，高檢署分案續查。

台積電昨表示，對於任何違反保護營業秘密及損害公司利益的行為，始終秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。台積電說，相信這次偵查結果使得公司珍貴的營業秘密與技術得到充分保護，公司將持續強化內部管理及監控機制，從而保護公司核心競爭力及全體員工的共同利益。

據調查，陳力銘曾任台積電十二廠良率部門工程師，離職後前往台積電的半導體製造設備供應商、ＴＥＬ行銷部門任職。因東京威力科創有「13Ｅ計畫」，也就是想爭取台積電二奈米製程蝕刻站點供應量產機台的資格。

不過，蝕刻機台想要達標，必須在事前通過三關測試，分別是研發測試、試產測試與量產測試。ＴＥＬ前面兩關測試都通過，唯獨量產能量放大後，始終無法測試過關。

調查指出，陳力銘為替ＴＥＬ爭取為台積電先進製程更多站點設備供應商，多次找吳秉駿、戈一平幫忙，由吳、戈兩人利用遠端辦公漏洞，使用公司配發筆電，連線登入台積電內網，供陳力銘用手機拍攝台積電測試其他廠商實驗良率數據，俾利ＴＥＬ檢討改善蝕刻機台表現；但翻拍內容檔案，涉及國家核心關鍵技術。

至於廖姓等三名工程師，則是分別開啟手機電郵、筆電電郵的附加檔案供陳力銘拍攝，但相關參數資料無關台積電核心技術機密，因此僅涉營業秘密告訴乃論罪。

此外，陳力銘想替ＴＥＬ尋找新的站點推銷蝕刻機台，另要求吳秉駿、戈一平提供台積電廠區的配置流程圖（又稱Flow），但圖檔內有標籤許多機密，被經濟部認定是國家核心關鍵技術。檢調認定，陳力銘翻拍、重製台積電核心技術的測試數據、流程圖檔共十四張。

全案因台積電察覺有異，今年七月八日向高檢署提出告訴，由檢察官劉怡君、朱立豪指揮調查局偵辦。其中，陳力銘涉犯營業秘密法意圖域外使用而竊取營業秘密罪，量處有期徒刑五年；營業秘密法竊取營業秘密罪，量處有期徒刑三年；國安法之國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，各量處有期徒刑八年，應執行有期徒刑十四年。

吳秉駿涉犯營業秘密法意圖域外使用而竊取營業秘密罪，量處有期徒刑四年、國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，量處有期徒刑七年，應執行有期徒刑九年。戈一平涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，量處有期徒刑七年。