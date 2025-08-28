環保公司倒食藥品廢液汙染景美溪 稽查員叔姪涉收賄包庇

台北市萬芳環保科技公司被控向新和食品等公司，收受報廢食品或藥品非法清運，將廢液排進景美溪，台北市環保局稽查員楊姓叔姪涉收賄包庇。桃園地檢署依貪汙治罪條例、廢棄物清理法、洩密罪起訴廿一人，建請對萬芳負責人成姓女子及其子李姓男子從重量刑。

北市環保局表示，兩名楊姓稽查員原為清潔隊員，分於二○二○、二○二四年至廢棄物處理管理科支援，擔任廢棄物清除機構的巡查人員；獲知兩人被調查，今年五月開考核委員會認定兩人嚴重違反工作規則，終止勞動契約，當月底解雇。

起訴指出，萬芳環保科技公司並無合法資格，二○一九年起以低價合法清運名義，吸引食品廠、藥廠業者委託處理報廢產品，在新北市深坑區設場地，將收受的報廢食品、藥品拆封、混水、倒桶，再假冒水肥送進汙水廠或偷排到景美溪。

萬芳負責人六十七歲成姓女子偽造汙水廠、焚化爐文件，欺騙食品、藥廠客戶，與某企業社北區現場葉姓負責人自二○一九年七月至今年二月，合作調派未領有許可證車輛運送廢棄物，成女擔任萬芳工務經理的兒子李姓男子也涉案。

五十六歲楊姓男子及其廿七歲姪子是北市環保局稽查員，明知萬芳無合法資格，收賄放水，多次提前洩漏攔查水肥車勤務避免萬芳被稽查，並在稽查紀錄上造假，；萬芳二○一八年六月至去年九月以報廢品當禮品，定期送未拆封的洗衣精、洗衣膠囊、洗碗精、牙膏等，還送飲水機。

桃檢偵辦六和化工集團違法掩埋廢棄物案，追查子公司新和食品自二○二二年十二月至去年十二月，三度委託萬芳清運報廢食品，部分報廢品仍具市場價值，被轉售流入坊間，潛藏食品安全風險，今年二月起四波搜索，查獲楊姓叔姪及成女、李男等人。

檢方認為，成女、李男不顧可能造成環境危害以獲取龐大利益，惡性重大，建請從重量刑，聲請沒收不法四九二七萬餘元，並批是典型「官商勾結」，嚴重侵蝕公務廉潔，起訴楊姓叔姪。