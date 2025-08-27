影／「你不要再走了」女警沿路追白衣男 他拒絕受檢稱：我違法了嗎？

27歲陳姓男子今天在台南市南區健康路二段一間超商提款時，轄區巡邏員警見他神情可疑，見到警方神色閃爍，加速離開，上前要求表明身分；結果陳拒絕受檢不斷往前走，穿越馬路試圖擺脫警方，警方呼叫支援警力攔人，最後將他圍住，查出他居然身負毒品等4項通緝。

網友sun_sheng今天在社群媒體threads發文「女警：你不要再走了！我現在跟你講，妨害公務...OS：上銬開槍了啦，我真心怕弱弱的人民保姆有危險」，並PO出影片，畫面是一個男子穿越馬路一直走，女警在後追上請他配合受檢。

台南市警第六分局金華派出所所長賴杰賢說明，今天下午1時許，員警執行巡邏勤務時，在健康路二段一間超商前發現領完錢的陳姓男子，看到警察就心虛離去；員警懷疑他與詐騙車手提款有關，上前盤查，男子卻不斷重覆說「我到底怎麼了？我違法了嗎，這是我的錢」拒絕受檢。

警方要男子停下腳步，告知身分證字號，男子卻不斷往前行走，穿越馬路，不願透露身分；直到支援警力趕來，4名警察將他包圍，他眼見無法脫身，無奈之下才配合受檢，爆出身份證字號，讓警方查出他竟然是涉及毒品、傷害、妨害公務等4項通緝的陳姓男子。