台南男超商提款疑是車手喊「我違法了嗎」 警攔查才知是通緝犯
台南市27歲陳姓男子今天在南區某超商提款時，被懷疑是車手，警方獲報趕往查詢。陳男先是迴避拒絕透露身分，但仍被查出身負毒品等4項通緝罪名，當場被逮解送歸案。
台南市警局第六分局今天下午在南區健康路逮捕去年遭台南地檢署通緝的陳男，通緝罪名是毒品、傷害、妨害公務等4項。網路上也有人發文，簡述警方盤查路人情形。
第六分局告訴中央社記者，當時陳男在健康路某間超商提款，形跡可疑，可能是車手；警方獲報趕往查詢身分，但陳男拒絕回應，還說：「我違法了嗎，這是我的錢」。
不過，支援警力陸續抵達現場，陳男被團團圍住，眼見無法脫身，只好報出身分證字號，警方當場查出通緝身分，立刻逮捕。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
