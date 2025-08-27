快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中男騎車工程帽忘換安全帽 這下通緝身分露底要去關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子涉毒品案判刑6月確定，張未到監執行，已逃亡2個多月，不過近日張在北屯區一處工地作工時，下工時未將工程帽換為安全帽，警方前往盤查，查出他通緝犯的身分，警詢後解送歸案發監。

第五警分局北屯派出所所長林一統、警員柯俊銘，19日巡經軍功路、太原路口時，發現一名機車騎士頭戴黃色工程帽，非一般規定的安全帽，警方前往盤查，攔下騎車的張姓男子（53歲）。

張男向警表示，在附近工地作工，下工後忘了把工程帽換成安全帽，不斷向警方求情，希望不要開單。

警方盤查張男身分時，意外發現，張已涉毒品案件，判刑6月，張未到監執行，已在今年6月間被檢方發布通緝。

張男聽到警方告知自己已被通緝時，張男辯稱，因沒有固定住所，所以沒有收到法院所寄發法院文書，不知道要入監服刑，沒有要逃亡意思。

警方將張男帶回警詢後，依毒品通緝，將張男解送台中地檢署歸案，發監執行。

第五警分局長劉其賢表示，打擊犯罪是警察工作永不停歇的任務與使命，對於違法行為絕不寬貸，將秉持初衷發揮最大的努力，守護民眾的安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市張姓男子因案被通緝，19日騎機車戴工程帽，意外讓身分露餡，警方解送發監。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子因案被通緝，19日騎機車戴工程帽，意外讓身分露餡，警方解送發監。記者陳宏睿／翻攝

通緝 毒品 安全帽

延伸閱讀

影／警攔查BMW違停車見女乘客恍神 提包內3瓶毒品…通緝身分露餡

通緝犯躲台積電工地打零工 報假身分躲不了法眼

工地驚見冒牌警察！男子自購制服及配件假扮執勤被查獲

新北中和大型建築工地傳火警 20輛消防車急救援

相關新聞

郭哲敏力求交保免羈押…他喊不會逃亡「讓家人蒙羞」 律師也願意擔保

「八八會館」負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法等罪判刑11年...

殺人犯獄中再奪命！北監外籍囚命案疑點重重 多人驚見冤魂現身哭喊「想回家」

農曆七月鬼門甫開，全台各地皆舉行普渡祭拜，監獄也不例外。然而，近期台北監獄卻因「鬧鬼」傳聞甚囂塵上，無論是管理員或受刑人，都有人私下表示曾目睹冤魂出沒，導致人心惶惶。據悉，這起靈異傳說事件與去（2024）年12月31日清晨發生在和舍28房的一起命案有關聯。

林俊言不正訊問彭振聲連累柯文哲？法官明勘驗偵查光碟

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄、圖利案，共犯之一台北市前副市長彭振聲認罪，起訴移審裁定500萬元交保。彭的供述攸關柯訴訟...

影／台中男騎車工程帽忘換安全帽 這下通緝身分露底要去關

台中市張姓男子涉毒品案判刑6月確定，張未到監執行，已逃亡2個多月，不過近日張在北屯區一處工地作工時，下工時未將工程帽換為...

影／警攔查BMW違停車見女乘客恍神 提包內3瓶毒品…通緝身分露餡

彰化縣北斗警分局北斗派出所日前巡邏，在北斗奠安宮後面看見一輛BMW車長時間違停，上前盤查時發現副駕駛座的曾姓女子神情恍惚...

竹東少年遭虐致死棄屍宜蘭 母悲痛：全身的傷都是在呼喚「媽救我」

新竹竹東一名年僅17歲的曾姓少年因積欠謝姓友人2.5萬元修車費，遭9人押往尖石山區毆打致死，遺體棄置於宜蘭頭城山區。警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。