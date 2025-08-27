影／台中男騎車工程帽忘換安全帽 這下通緝身分露底要去關

台中市張姓男子涉毒品案判刑6月確定，張未到監執行，已逃亡2個多月，不過近日張在北屯區一處工地作工時，下工時未將工程帽換為安全帽，警方前往盤查，查出他通緝犯的身分，警詢後解送歸案發監。

第五警分局北屯派出所所長林一統、警員柯俊銘，19日巡經軍功路、太原路口時，發現一名機車騎士頭戴黃色工程帽，非一般規定的安全帽，警方前往盤查，攔下騎車的張姓男子（53歲）。

張男向警表示，在附近工地作工，下工後忘了把工程帽換成安全帽，不斷向警方求情，希望不要開單。

警方盤查張男身分時，意外發現，張已涉毒品案件，判刑6月，張未到監執行，已在今年6月間被檢方發布通緝。

張男聽到警方告知自己已被通緝時，張男辯稱，因沒有固定住所，所以沒有收到法院所寄發法院文書，不知道要入監服刑，沒有要逃亡意思。

警方將張男帶回警詢後，依毒品通緝，將張男解送台中地檢署歸案，發監執行。

第五警分局長劉其賢表示，打擊犯罪是警察工作永不停歇的任務與使命，對於違法行為絕不寬貸，將秉持初衷發揮最大的努力，守護民眾的安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885