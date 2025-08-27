聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中男騎車工程帽忘換安全帽 這下通緝身分露底要去關
台中市張姓男子涉毒品案判刑6月確定，張未到監執行，已逃亡2個多月，不過近日張在北屯區一處工地作工時，下工時未將工程帽換為安全帽，警方前往盤查，查出他通緝犯的身分，警詢後解送歸案發監。
第五警分局北屯派出所所長林一統、警員柯俊銘，19日巡經軍功路、太原路口時，發現一名機車騎士頭戴黃色工程帽，非一般規定的安全帽，警方前往盤查，攔下騎車的張姓男子（53歲）。
張男向警表示，在附近工地作工，下工後忘了把工程帽換成安全帽，不斷向警方求情，希望不要開單。
警方盤查張男身分時，意外發現，張已涉毒品案件，判刑6月，張未到監執行，已在今年6月間被檢方發布通緝。
張男聽到警方告知自己已被通緝時，張男辯稱，因沒有固定住所，所以沒有收到法院所寄發法院文書，不知道要入監服刑，沒有要逃亡意思。
警方將張男帶回警詢後，依毒品通緝，將張男解送台中地檢署歸案，發監執行。
第五警分局長劉其賢表示，打擊犯罪是警察工作永不停歇的任務與使命，對於違法行為絕不寬貸，將秉持初衷發揮最大的努力，守護民眾的安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言