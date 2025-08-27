快訊

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

聽新聞
0:00 / 0:00

影／警攔查BMW違停車見女乘客恍神 提包內3瓶毒品…通緝身分露餡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗警分局北斗派出所日前巡邏，在北斗奠安宮後面看見一輛BMW車長時間違停，上前盤查時發現副駕駛座的曾姓女子神情恍惚，相當可疑，在她翻找皮包內身分證件時看到毒品，員警帶她回派出所詢問，查出還是通緝犯，除依法解送，並依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

據了解，北斗奠安宮後面的中華路車水馬龍，尤其奠安宮後美食街車輛很多，禁止停車，北斗派出所警員黃子睿和劉仲軒例行巡邏卻看見一輛黑色BMW車違停很久，員警上前盤查將當場開單舉發，卻發現副駕駛座的20多歲曾姓女子神情恍惚，話說不清楚，即懷疑她使用毒品。

員警要她報告年籍資料，曾女語焉不詳，員警進一步要求出示身分證件，她假裝翻找提包，喃喃自語說不到，說要打電話問朋友，但員警看見提包內有違禁物品，要求她打開，內有3罐依托咪酯煙油、電子煙主機及1顆空煙彈。員警把曾女帶回詢問，查出她被彰化地檢署發布因毒品危害防制條例案通緝中。

警詢後，將曾女解送彰化地檢署歸案，涉毒案依法移送，另對有毒品前科的40多歲張男採集尿液送驗。張男聲明不是曾女的男友，只是受託去接她。警方表示，張男表現正常，但若有毒品反應，將依公共危險罪另案移送。

北斗警分局長今楊志源表示，電子煙被視為無害用品，如果放入毒品將身陷毒癮難以自拔，吸毒常與暴力、竊盜等治安問題牽連，民眾慎防毒品藉電子煙進入生活，警方也會持續強化查緝作為，維護社會安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣北斗警分局查獲毒品。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局查獲毒品。圖／民眾提供

毒品 通緝 電子煙

延伸閱讀

貨車司機毒駕撞死機車騎士 雖自首未獲減刑重判8年

紙菸加電子煙一起抽 肺癌風險比不吸菸者高4倍

違停報案暴增！竹縣推「路暢專案」9月1日上路 鎖定這些熱區取締

獨／高雄槍擊命案疑毒品利益引殺機 調查局手中也有案子在辦「他」

相關新聞

郭哲敏力求交保免羈押…他喊不會逃亡「讓家人蒙羞」 律師也願意擔保

「八八會館」負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法等罪判刑11年...

殺人犯獄中再奪命！北監外籍囚命案疑點重重 多人驚見冤魂現身哭喊「想回家」

農曆七月鬼門甫開，全台各地皆舉行普渡祭拜，監獄也不例外。然而，近期台北監獄卻因「鬧鬼」傳聞甚囂塵上，無論是管理員或受刑人，都有人私下表示曾目睹冤魂出沒，導致人心惶惶。據悉，這起靈異傳說事件與去（2024）年12月31日清晨發生在和舍28房的一起命案有關聯。

林俊言不正訊問彭振聲連累柯文哲？法官明勘驗偵查光碟

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄、圖利案，共犯之一台北市前副市長彭振聲認罪，起訴移審裁定500萬元交保。彭的供述攸關柯訴訟...

影／警攔查BMW違停車見女乘客恍神 提包內3瓶毒品…通緝身分露餡

彰化縣北斗警分局北斗派出所日前巡邏，在北斗奠安宮後面看見一輛BMW車長時間違停，上前盤查時發現副駕駛座的曾姓女子神情恍惚...

竹東少年遭虐致死棄屍宜蘭 母悲痛：全身的傷都是在呼喚「媽救我」

新竹竹東一名年僅17歲的曾姓少年因積欠謝姓友人2.5萬元修車費，遭9人押往尖石山區毆打致死，遺體棄置於宜蘭頭城山區。警方...

偷渡客「不給錢就丟入海」 4人蛇遭訴

宜蘭籍漁船「金財滿八號」李姓船主等四人涉組人蛇集團，偷渡廿四名越南人，還在公海上威脅不加碼付錢就推入海，眾人被迫支付共九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。