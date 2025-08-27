影／警攔查BMW違停車見女乘客恍神 提包內3瓶毒品…通緝身分露餡

彰化縣北斗警分局北斗派出所日前巡邏，在北斗奠安宮後面看見一輛BMW車長時間違停，上前盤查時發現副駕駛座的曾姓女子神情恍惚，相當可疑，在她翻找皮包內身分證件時看到毒品，員警帶她回派出所詢問，查出還是通緝犯，除依法解送，並依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

據了解，北斗奠安宮後面的中華路車水馬龍，尤其奠安宮後美食街車輛很多，禁止停車，北斗派出所警員黃子睿和劉仲軒例行巡邏卻看見一輛黑色BMW車違停很久，員警上前盤查將當場開單舉發，卻發現副駕駛座的20多歲曾姓女子神情恍惚，話說不清楚，即懷疑她使用毒品。

員警要她報告年籍資料，曾女語焉不詳，員警進一步要求出示身分證件，她假裝翻找提包，喃喃自語說不到，說要打電話問朋友，但員警看見提包內有違禁物品，要求她打開，內有3罐依托咪酯煙油、電子煙主機及1顆空煙彈。員警把曾女帶回詢問，查出她被彰化地檢署發布因毒品危害防制條例案通緝中。

警詢後，將曾女解送彰化地檢署歸案，涉毒案依法移送，另對有毒品前科的40多歲張男採集尿液送驗。張男聲明不是曾女的男友，只是受託去接她。警方表示，張男表現正常，但若有毒品反應，將依公共危險罪另案移送。

北斗警分局長今楊志源表示，電子煙被視為無害用品，如果放入毒品將身陷毒癮難以自拔，吸毒常與暴力、竊盜等治安問題牽連，民眾慎防毒品藉電子煙進入生活，警方也會持續強化查緝作為，維護社會安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885