聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

「八八會館」負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法等罪判刑11年8月，案件上訴二審審理中。郭哲敏羈押期限至9月中旬，台灣高等法院今開延押訊問庭，郭哲敏強調他是正當生意人，他不會逃亡「讓家人蒙羞」。

郭哲敏指出，他是一個正當生意人，選擇做境外線上博奕事業，他認為在國外是合法的，在國外經營不會有問題，如果法官認為是違法的，那是他對法律認知錯誤，他絕對不迴避該負的法律責任。

他說，至於地下匯兌，一審判決嚴重扭曲事實，他被誤會得很深，會和律師一起爭取清白，但不管賭博或地下匯兌，這些罪都沒有被害人，現在確實也沒有聽到有人要找他算帳或求償，他不是那種人人喊打，十惡不赦的壞人。

郭哲敏表示，他從偵查至今被羈押快2年，中間有短暫交保3個月，根本來不及準備訴訟，這讓他感覺到很不公平，他真的沒有動機要逃跑，他全家人都在台灣，「我不會逃跑讓我家人蒙羞」，如果他有罪確定，他一定勇於承擔入監，只求一個機會讓他出去，好好準備訴訟。

他說，庭上要用任何替代方式監控行蹤，他都願意配合，除了電子腳鐐、定期報到外，也願意再提高交保金，每日提前通報行程、提交手機4G/5G訊號製作的每日行程報告，或要開即時定位補強電子腳鐐GPS的收訊死角都可以，或庭上認為要再加什麼條件，他都願意配合，也讓他能陪陪高齡的媽媽，和年幼的小孩，盡一下兒子和父親的責任。

郭哲敏解釋，電子腳鐐GPS會接近松山機場，那是因為他家就住在松山機場旁邊，此原因也跟原審講過，而訊號斷訊是因為他進入大樓裡面，只要在市區大樓都會沒有訊號，因此科控中心每天打3到5次電話給他，他也都有接，只有一次在上大號沒有接，但被妻子告知後，他也馬上回電。

郭哲敏委任律師指出，他這幾周與郭哲敏討論案件，認為郭是責任感很重的人，他相信郭不會逃亡，律師願意提供擔保。他說，郭是願意擔責任的人，而且郭也很愛台灣，郭知道如果逃亡會害整個家族，包括老母親在彰化地方遭人唾棄，郭實在沒必要逃亡讓家族蒙羞，無論是在原審2億保釋金之外，再增加保證金，或其餘替代措施，郭都願意配合。

檢察官認為，郭哲敏交保期間多次電子腳環訊號斷訊的紀錄，且多次接近機場，戴電子腳環沒有逃亡紀錄，不代表未來不會逃亡，且郭提出要每日報告行程給法院，但此不是法院的責任，加上郭有豐厚的資產可在海外生活，建請法院繼續羈押。法官庭末諭知候核辦。

郭哲敏。記者林孟潔／攝影
郭哲敏。記者林孟潔／攝影

郭哲敏 松山機場 地下匯兌

相關新聞

郭哲敏力求交保免羈押…他喊不會逃亡「讓家人蒙羞」 律師也願意擔保

「八八會館」負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法等罪判刑11年...

殺人犯獄中再奪命！北監外籍囚命案疑點重重 多人驚見冤魂現身哭喊「想回家」

農曆七月鬼門甫開，全台各地皆舉行普渡祭拜，監獄也不例外。然而，近期台北監獄卻因「鬧鬼」傳聞甚囂塵上，無論是管理員或受刑人，都有人私下表示曾目睹冤魂出沒，導致人心惶惶。據悉，這起靈異傳說事件與去（2024）年12月31日清晨發生在和舍28房的一起命案有關聯。

林俊言不正訊問彭振聲連累柯文哲？法官明勘驗偵查光碟

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄、圖利案，共犯之一台北市前副市長彭振聲認罪，起訴移審裁定500萬元交保。彭的供述攸關柯訴訟...

影／警攔查BMW違停車見女乘客恍神 提包內3瓶毒品…通緝身分露餡

彰化縣北斗警分局北斗派出所日前巡邏，在北斗奠安宮後面看見一輛BMW車長時間違停，上前盤查時發現副駕駛座的曾姓女子神情恍惚...

竹東少年遭虐致死棄屍宜蘭 母悲痛：全身的傷都是在呼喚「媽救我」

新竹竹東一名年僅17歲的曾姓少年因積欠謝姓友人2.5萬元修車費，遭9人押往尖石山區毆打致死，遺體棄置於宜蘭頭城山區。警方...

偷渡客「不給錢就丟入海」 4人蛇遭訴

宜蘭籍漁船「金財滿八號」李姓船主等四人涉組人蛇集團，偷渡廿四名越南人，還在公海上威脅不加碼付錢就推入海，眾人被迫支付共九...

