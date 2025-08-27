郭哲敏力求交保免羈押…他喊不會逃亡「讓家人蒙羞」 律師也願意擔保

「八八會館」負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法等罪判刑11年8月，案件上訴二審審理中。郭哲敏羈押期限至9月中旬，台灣高等法院今開延押訊問庭，郭哲敏強調他是正當生意人，他不會逃亡「讓家人蒙羞」。

郭哲敏指出，他是一個正當生意人，選擇做境外線上博奕事業，他認為在國外是合法的，在國外經營不會有問題，如果法官認為是違法的，那是他對法律認知錯誤，他絕對不迴避該負的法律責任。

他說，至於地下匯兌，一審判決嚴重扭曲事實，他被誤會得很深，會和律師一起爭取清白，但不管賭博或地下匯兌，這些罪都沒有被害人，現在確實也沒有聽到有人要找他算帳或求償，他不是那種人人喊打，十惡不赦的壞人。

郭哲敏表示，他從偵查至今被羈押快2年，中間有短暫交保3個月，根本來不及準備訴訟，這讓他感覺到很不公平，他真的沒有動機要逃跑，他全家人都在台灣，「我不會逃跑讓我家人蒙羞」，如果他有罪確定，他一定勇於承擔入監，只求一個機會讓他出去，好好準備訴訟。

他說，庭上要用任何替代方式監控行蹤，他都願意配合，除了電子腳鐐、定期報到外，也願意再提高交保金，每日提前通報行程、提交手機4G/5G訊號製作的每日行程報告，或要開即時定位補強電子腳鐐GPS的收訊死角都可以，或庭上認為要再加什麼條件，他都願意配合，也讓他能陪陪高齡的媽媽，和年幼的小孩，盡一下兒子和父親的責任。

郭哲敏解釋，電子腳鐐GPS會接近松山機場，那是因為他家就住在松山機場旁邊，此原因也跟原審講過，而訊號斷訊是因為他進入大樓裡面，只要在市區大樓都會沒有訊號，因此科控中心每天打3到5次電話給他，他也都有接，只有一次在上大號沒有接，但被妻子告知後，他也馬上回電。

郭哲敏委任律師指出，他這幾周與郭哲敏討論案件，認為郭是責任感很重的人，他相信郭不會逃亡，律師願意提供擔保。他說，郭是願意擔責任的人，而且郭也很愛台灣，郭知道如果逃亡會害整個家族，包括老母親在彰化地方遭人唾棄，郭實在沒必要逃亡讓家族蒙羞，無論是在原審2億保釋金之外，再增加保證金，或其餘替代措施，郭都願意配合。