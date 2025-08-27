竹東少年遭虐致死棄屍宜蘭 母悲痛：全身的傷都是在呼喚「媽救我」

新竹竹東一名年僅17歲的曾姓少年因積欠謝姓友人2.5萬元修車費，遭9人押往尖石山區毆打致死，遺體棄置於宜蘭頭城山區。警方陸續逮捕9名涉案嫌犯，21日尋獲遺體。案件震驚社會，也讓失去愛子的曾母悲痛至極，呼籲司法嚴懲凶手，讓孩子的冤屈得以昭雪。

「你所有的，全身的傷、頭部重擊，都是你一直在呼喚『媽救我、媽救我』，媽媽真的不知如何救你。」曾母一句一字寫下對愛兒的思念，她受訪表示，孩子每天出門打工時，都會將家門鑰匙交給她，笑著叮嚀「等他回來、就幫忙開門」，如今鑰匙仍在她口袋，卻再也等不到孩子回家。

她表示，案發當日一直聯絡不上兒子，內心十分不安，主嫌不僅親手凌虐，更教唆未成年人行凶，「這樣的凶殘行為，我永遠無法原諒。」曾母含淚說，這是一場霸凌，不要讓這樣的悲劇再發生，只希望司法能給公道。

曾男的哥哥悲慟地說，幸好弟弟遺體有找回，至少能讓家人好好安葬，「不要讓他死不瞑目」。他與母親都希望司法嚴懲凶手，「給弟弟一個交代，也給媽媽一個交代。」他表示，近期會陪母親搬離這個充滿傷痛的地方，努力讓她走出失去愛子的陰霾。

親友回憶，曾男家境清寒，原本在山區部落，後來在竹東租房子，他從小熱愛棒球，國小、國中都是棒球隊選手，曾獲獎項肯定，「如果當初有機會繼續走體育路，也許就不會有今天的悲劇。」高中後他選擇打工貼補家計，從事臨時工，哪裡有工作就往哪裡去，沒想到最後卻慘遭毒手。

曾男身體無明顯外傷與骨折，但四肢有大面積瘀血，初步研判可能遭長時間凌虐致死，詳細死因前天已解剖鑑定。立委伍麗華對此案表示高度關切，已派遣顧問協助家屬及相關事宜。