殺人犯獄中再奪命！北監外籍囚命案疑點重重 多人驚見冤魂現身哭喊「想回家」

2024年12月31日清晨6點多，北監和舍28房發生越南受刑人打死馬來西亞獄友的命案。 示意圖／Ingimage 農曆七月鬼門甫開，全台各地皆舉行普渡祭拜，監獄也不例外。然而，近期台北監獄卻因「鬧鬼」傳聞甚囂塵上，無論是管理員或受刑人，都有人私下表示曾目睹冤魂出沒，導致人心惶惶。據悉，這起靈異傳說事件與去（2024）年12月31日清晨發生在和舍28房的一起命案有關聯。

根據「鏡週刊」報導，去年12月31日清晨6點多，北監和舍28房突傳淒厲的呼救聲，管理員趕抵現場時，只見馬來西亞籍周姓受刑人倒臥血泊、奄奄一息，另一名越南籍阮姓受刑人則滿眼血絲、緊握拳頭。雖然救護車火速將周男送往鄰近的天主教聖保祿醫院搶救，仍因傷勢過重不治身亡。消息傳回北監後，高層十分震驚，除了前往醫院了解狀況，也要求調閱舍房監視器畫面，釐清案情。

報導指出，加害者阮姓受刑人是越籍移工，12年前因在公司宿舍殺害、縱火燒死同鄉女友而入獄。阮男入監後屢次惹事，不僅攻擊管理員，還曾性騷擾女教化員，惡行可說是罄竹難書。受害者周男因在馬來西亞無業、缺錢花用，協助運毒來台遭判刑5年半，他遇害當天其實才跟阮男同房不到24小時，兩人並沒有深仇大恨。

有吹哨者指出，命案起因與北監錯誤的配房決策有關。當時周男僅入獄3個月，因拒絕進工場作業，所以被懲處強制換房，跟有暴力紀錄的阮男同房。然而，依監獄管理慣例，應避免不同國籍、語言不通的受刑人同房，以降低因生活習慣不同、溝通不良而產生衝突的機會。令人質疑的是，負責調度的林姓監獄官不僅堅持把周男送進和舍28房，事後也未被追究責任，反而在高層護航下獲優等考績，引發其他基層管理員不滿。

命案發生後，靈異傳聞在北監內部蔓延。有爆料者透露，管理員深夜巡房時，看見周男身影蹲坐和舍28房內哭喊「想回家」，甚至在囚房外徘徊，嚇得值班人員彼此提醒「千萬不要往房內看」。另有受刑人聲稱夜裡見到死者哭訴冤屈，請求討回公道，導致整夜難以成眠。因傳聞愈演愈烈，北監不得不將和舍28房列為敏感舍房，封閉門窗，不再安置任何受刑人，並讓阮男獨居，要求離開囚房必須手銬腳鐐並用，以防再度闖禍。

對此北監回應，案發當下已第一時間封鎖現場、保存監視器畫面，並通知死者家屬及馬來西亞駐台辦事處陪同辦理解剖勘驗。獄方強調，家屬對死因並無異議，遺體也已火化運返馬來西亞，全案目前由桃園地檢署偵辦，北監將全力配合司法追查，釐清責任。