快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

聽新聞
0:00 / 0:00

台智電解任鄭 泓德能源股價重挫

聯合報／ 記者簡永祥李柏澔／台北報導

經濟部綠能科技產業推動中心副執行長、台智電總經理鄭亦麟涉收受業者賄賂遭檢方依貪汙等罪嫌聲請羈押禁見，台智電昨聲明指出，廿六日已召開董事會，決議解任鄭的總經理職務，並由副總經理代理總經理職務。公司營運不受影響，業務持續推進。

中鋼集團企業工會透過聲明稿表示，中鋼為台灣智慧電能公司最大股東，應立即停止現任台智電總經理鄭亦麟所有職務，並調查其任職期間經手案件，釐清是否涉及不法情事。

中鋼集團企業工會表示，今年初由經濟部主導、中鋼成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬鄭亦麟擔任要職。台智電原本是為解決離岸風電融資問題而設立，進行綠電統購分銷。工會今年初至立法院前陳情，質疑台智電公司是否將因配合政府政策採購綠電，重蹈興達海基配合風電國產化虧損六十四億元的覆轍，成為新的大錢坑。

中鋼集團企業工會表示，經濟部長郭智輝當時回應稱「台智電不會虧損」，卻無法提出具體說明，如今綠能推動中心爆弊案，牽涉鄭亦麟，台智電涉及龐大的離岸風電業務，更加深外界對台智電營運與未來發展的憂慮。

泓德能源遭檢查搜索後，昨日股價重挫。泓德能源聲明，公司二○一六年成立至今，始終秉持誠信原則並遵循法令，並嚴格要求所有同仁在執行公司業務時遵守法令規範，不允許任何違法違規行為。

泓德能源表示，會全力配合檢調單位進行相關調查作業，協助釐清案情。總經理周仕昌依法接受調查，已交保請回。

光電 綠能

延伸閱讀

郭智輝傳肝臟癌前病變 肝臟權威：惡性度不高…但「怎會用正子診斷」

【重磅快評】賴政府綠電大查案 誰是郭智輝口中真正的大尾？

郭智輝被修理在案 綠營人士：未來恐沒業界專才敢入閣

失言不斷屢遭外界點名下台 經濟部長郭智輝內部信曝光「已辭職」

相關新聞

高雄左營槍擊案緝獲關鍵人 疑曾「直接與槍手接觸」

高雄警方偵辦8月22日羅姓男子槍擊命案，今天在新竹再查獲1名涉案男子，疑曾與槍手直接接觸，或接應槍手逃亡。但這名男子不願...

不給錢就丟入海 4人蛇遭訴

宜蘭籍漁船「金財滿八號」李姓船主等四人涉組人蛇集團，偷渡廿四名越南人，還在公海上威脅不加碼付錢就推入海，眾人被迫支付共九...

史書華臉書不實爆料 拘役60日定讞

網紅「盾牌牙醫」史書華三年前兩度在臉書粉絲專頁發文，不實爆料昔日醫勞盟同事、醫師劉立仁於時代力量黨員大會上發表大量歧視原...

應曉薇押滿1年 律師聲請具保停押

台北地方法院審理京華城容積率案，昨提訊台北市議員應曉薇，傳喚應的助理陳佳敏、男友王尊侃作證。應今日羈押滿周年，昨開庭稱委...

康友吸金案 黃文烈二審判30年

康友-ＫＹ前董事長黃文烈被控利用「鮭魚返鄉」政策，夥同印尼籍大陸房地產大亨王命亮（通緝中）於境外設立假外資康友製藥詐騙逾...

綠能爆弊案 藍質疑郭智輝角色

「小英男孩」經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭檢方聲押。國民黨立委吳宗憲加碼質疑，崇越、雲豹背後隱藏利益更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。