台智電解任鄭 泓德能源股價重挫

經濟部綠能科技產業推動中心副執行長、台智電總經理鄭亦麟涉收受業者賄賂遭檢方依貪汙等罪嫌聲請羈押禁見，台智電昨聲明指出，廿六日已召開董事會，決議解任鄭的總經理職務，並由副總經理代理總經理職務。公司營運不受影響，業務持續推進。

中鋼集團企業工會透過聲明稿表示，中鋼為台灣智慧電能公司最大股東，應立即停止現任台智電總經理鄭亦麟所有職務，並調查其任職期間經手案件，釐清是否涉及不法情事。

中鋼集團企業工會表示，今年初由經濟部主導、中鋼成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬鄭亦麟擔任要職。台智電原本是為解決離岸風電融資問題而設立，進行綠電統購分銷。工會今年初至立法院前陳情，質疑台智電公司是否將因配合政府政策採購綠電，重蹈興達海基配合風電國產化虧損六十四億元的覆轍，成為新的大錢坑。

中鋼集團企業工會表示，經濟部長郭智輝當時回應稱「台智電不會虧損」，卻無法提出具體說明，如今綠能推動中心爆弊案，牽涉鄭亦麟，台智電涉及龐大的離岸風電業務，更加深外界對台智電營運與未來發展的憂慮。

泓德能源遭檢查搜索後，昨日股價重挫。泓德能源聲明，公司二○一六年成立至今，始終秉持誠信原則並遵循法令，並嚴格要求所有同仁在執行公司業務時遵守法令規範，不允許任何違法違規行為。

泓德能源表示，會全力配合檢調單位進行相關調查作業，協助釐清案情。總經理周仕昌依法接受調查，已交保請回。