檢調大動作 鄭亦麟背後另有人？

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟疑向兩家綠能業者收賄，涉行賄的東煒建設董事長陳健盛（圖中）、特助陳冠滔父子昨被檢方聲押禁見。記者林俊良／攝影
台北地檢署追查綠能弊案，有小英男孩之稱的經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟因涉嫌收賄遭聲押禁見，國內綠能發展頻遭質疑，業者呼籲，政府強力推動綠能政策，除應明確遊戲規則，審查單位也不該技術性刁難，更需要能跨部會協調的官員。

雖然檢方未透露是追查哪個案件，業界研判可能是泓德能源計畫成立人工智慧（ＡＩ）算力中心支援公司推動光電案場智能維運管理，需綠推中心動用關係向台電施壓供電；另有一說係涉及泓德能源旗下日運能源在台南七股漁電共生案，打通關節。

據了解，連以一百萬元交保的總經理周仕昌也不知檢調此次大動作的目標，究竟是泓德能源還是鄭亦麟，抑或背後另有其他人。

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟疑向兩家綠能業者收賄，涉行賄的東煒建設董事長陳健盛、特助陳冠滔（圖中）父子昨被檢方聲押禁見。記者林俊良／攝影
隨著光電案場弊案頻傳，國內太陽能開發停滯不前。茂迪總經理葉正賢昨提出三點呼籲，包括政府在制定光電案場開發的遊戲規則，一開始就要定義清楚，如漁電共生、農電共生等，農業容許的要件、須備妥什麼資料、概估審查期限，並明定審查期限，只要資料完備送審後，在一定期限內未要求補件或說明，即應自動生效。他強調，政府行政團隊的心態和效率，是光電開發能否順利推動的首要條件。

其次則是主掌審查單位，不應技術性刁難，甚至抱持「不做不錯、多做多錯」的消極心態，就會讓有心人士想動用各種管道解決。

三是產業公會或協會必須自律自清，不要「一朝被蛇咬、十年怕井繩」，總想著透過旁門左道去解決問題，整體產業環境秩序要大家共同遵守。

元晶太陽能執行副總廖偉然也表示，政府單位要強力推動綠能政策，以確保國家擁有足夠的綠電來因應產業對國際碳權碳稅所需。他強調，不要讓不法業者、少數亂象，汙名化整個產業。他更強調「綠能是各部會協調才有辦法推動，但是政府目前沒有一個夠力、可以跨部會協調的首長」。

