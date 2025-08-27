綠能爆弊案 藍質疑郭智輝角色

已請辭的經濟部長郭智輝(左)被媒體問及鄭亦麟涉貪遭搜索約談一事，他表示「有些人就是不自愛」、「真正大尾的還未浮出水面」，再度引來外界關注。 圖／聯合報系資料照片

「小英男孩」經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭檢方聲押。國民黨立委吳宗憲加碼質疑，崇越、雲豹背後隱藏利益更大，到底是誰在掏空國家？國民黨智庫副執行長凌濤昨天也說，經濟部長郭智輝曾說要到菲律賓「種綠電」，當時只有雲豹和泓德能源搶進市場，檢調應該傳喚郭智輝釐清案情。

最早質疑鄭亦麟人事案的王鴻薇說，鄭亦麟先是在民進黨智庫擔任研究員，大家都知道鄭是「小英男孩」，才會一路平步青雲，到台智光做總經理。鄭亦麟「一下子是官、一下子是產」，完全不受公務員旋轉門的限制，當初質疑這人事爭議性很大，果然傳出收賄弊案。

王鴻薇說，很多立委都收到相關檢舉，但立委無從查證，她相信檢調單位一定是掌握證據才會搜索。民進黨陸續爆發綠能弊案，製造很多綠色奇蹟、綠友友能源公司，難怪大家說「綠友友吃飽、台電跌倒」，錯誤能源政策已讓社會付出代價，現在非核家園還要繼續嗎？

吳宗憲表示，在東部發現一些風電業者竟是郭智輝所創辦的崇越集團底下的子公司得標，等於「管的人是他、拿到標案也是他」，這樣搞下來，真的不知道國家該怎麼辦？綠能公司背後與綠營友好，或是曾是綠營政治人物如雲豹能源的案例，也相當多。

凌濤指出，郭智輝去年四月傳出將任經濟部長時，泓德能源總經理周仕昌便第一個跳出來力挺郭智輝，還盛讚「光電業大利多」；郭智輝任內宣布要到菲律賓「種綠電」，當時只有兩家廠商搶進菲律賓綠電市場，一家是大家熟悉的雲豹，另外一家就是泓德能源，現在回頭來看實在疑點重重。泓德能源總經理周仕昌如今以一百萬元交保，整起案件疑雲不斷，檢調應立即傳喚郭智輝，進一步釐清真相。

「核能流言終結者」創辦人黃士修說，鄭亦麟偷吃忘記擦嘴，爽買信義、大安豪宅，對廠商擺架子揩油水。台南養案幾年了，八月十九日就有司法圈爆料，廿五日才發動大搜索，「賴清德總統剛跟前總統蔡英文見完，隔天就收押小英男孩，頗為逗趣」。

凌濤批評，過去台南八十八槍、爐渣案風風火火，賴總統到台南叫市長黃偉哲站起來向市民道歉；現在，行政院長卓榮泰高喊綠能犯罪絕不允許再發生，但台灣人民最真實的感受是，「民進黨政府說得愈重、放得愈輕」。