康友吸金案 黃文烈二審判30年

康友-ＫＹ前董事長黃文烈被控利用「鮭魚返鄉」政策，夥同印尼籍大陸房地產大亨王命亮（通緝中）於境外設立假外資康友製藥詐騙逾二二三億元，另炒股坑殺投資人逾五億元；一審判黃廿五年徒刑，併科罰金兩百萬元。台灣高等法院昨依違反證交法等廿一罪，加重改判黃卅年徒刑，併科罰金五億元。可上訴。

王命亮、黃文烈主導大陸奔馬實業、協力集團，得知大陸國營企業華源集團旗下六安華源製藥擁有龐大土地，二○○八年吃下六安華源股權，並趁我國政府推動「鮭魚返鄉」政策，將六安華源包裝成台資，於境外設立康友製藥。

黃文烈為營造六安華源公司獲利良好、財務健全假象，涉虛增存款金額，二○一九年間刻意不揭露六安華源公司設定動產抵押訊息，並以虛灌存款、隱瞞動產抵押登記等手法，編列不實財務報告，營造康友營收暢旺及財務健全假象，使民眾、銀行買入股票及放貸，共取得美金一億九八九九萬餘元、新台幣一六四億餘元。

二人意圖拉抬、維持康友公司股價，以利出售原始股東無償取得的持股，二○一八年八月廿四日至十月廿二日期間，利用實質掌控證券帳戶，操縱康友公司股價，共獲取五億二八四七萬餘元。

一審依違反證交法多罪判黃文烈廿五年，前立委吳光訓判八年六月，三洋威士比董事長陳玉蓮判刑九年、大股東陳和順判刑八年；會計師施景彬、江明南各判刑二年六月。

高院認為，黃文烈犯後至今未與被害人和解及賠償，一審量刑過輕，改依證券詐偽損及證券市場穩定罪判刑十八年；詐欺銀行且部分犯罪所得達一億元以上共十八罪，各量處七年至九年六月不等徒刑；洗錢罪判刑六年六月；高買證券罪判刑十四年，應執行卅年徒刑，併科罰金五億元。