快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

聽新聞
0:00 / 0:00

應曉薇押滿1年 律師聲請具保停押

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台北地方法院審理京華城容積率案，昨提訊台北市議員應曉薇，傳喚應的助理陳佳敏、男友王尊侃作證。應今日羈押滿周年，昨開庭稱委屈，指檢察官「先射箭再畫靶」，律師聲請具保停押，合議庭將評議後裁定。

應曉薇指出，「我的錢就是我的錢」，為了京華城「我心裡委屈透了」，十年前滿懷熱情擔任議員，接受民眾陳情，十年後卻變成弊案，更好笑的是威京集團主席沈慶京愛心捐款給協會，幫助她從小長大的萬華，卻被說是行賄，「我心裡滿腹委屈」。

應曉薇律師認為陳佳敏、王尊侃詰問完畢，羈押原因已消滅，加上應羈押滿一年，身體非常差，在看守所暈倒七、八次，建請法院具保停押。

陳佳敏證稱，王尊侃是中華民國華夏希望關懷等協會理事長，王會指示她領款，印象中應曉薇沒有指示她動用協會財物。應會幫忙協會募款，有捐款進來會指示她「開收據」。

陳佳敏說，提領大額款項王尊侃會陪同去銀行，應曉薇則在議員辦公室分別交給她兩百、三五○萬元，王、應交辦銀行事務，她會安排同日處理，否認提領協會款項匯入應的帳戶。

王尊侃說，他擔任五個協會理事長，是實際負責人，都是他出錢，協會款項「混著用」，他會請陳佳敏協助提領現金，用於協會活動或廠商貨款；應曉薇從沒指示他提領協會的錢。

他說，原先經營成人電視頻道「松視」，二○一七年以一億餘元價碼轉賣給鑫成科技，有能力替協會出錢，包括花兩千餘萬元在小巨蛋辦比賽。應會出席協會活動，大多是他拜託，因會吸引媒體關注。

應曉薇 京華城

延伸閱讀

應曉薇明羈押滿一年…訴心聲「我心裡委屈透了」 律師聲請具保停押

領錢轉眼存入溢繳2百萬信用卡費…檢疑偽證 應曉薇：我的錢就是我的錢

北院續審理京華城案 提訊在押被告應曉薇

京華城案提訊應曉薇 助理、男友人不起訴確定今遭傳喚到庭

相關新聞

高雄左營槍擊案緝獲關鍵人 疑曾「直接與槍手接觸」

高雄警方偵辦8月22日羅姓男子槍擊命案，今天在新竹再查獲1名涉案男子，疑曾與槍手直接接觸，或接應槍手逃亡。但這名男子不願...

不給錢就丟入海 4人蛇遭訴

宜蘭籍漁船「金財滿八號」李姓船主等四人涉組人蛇集團，偷渡廿四名越南人，還在公海上威脅不加碼付錢就推入海，眾人被迫支付共九...

史書華臉書不實爆料 拘役60日定讞

網紅「盾牌牙醫」史書華三年前兩度在臉書粉絲專頁發文，不實爆料昔日醫勞盟同事、醫師劉立仁於時代力量黨員大會上發表大量歧視原...

應曉薇押滿1年 律師聲請具保停押

台北地方法院審理京華城容積率案，昨提訊台北市議員應曉薇，傳喚應的助理陳佳敏、男友王尊侃作證。應今日羈押滿周年，昨開庭稱委...

康友吸金案 黃文烈二審判30年

康友-ＫＹ前董事長黃文烈被控利用「鮭魚返鄉」政策，夥同印尼籍大陸房地產大亨王命亮（通緝中）於境外設立假外資康友製藥詐騙逾...

綠能爆弊案 藍質疑郭智輝角色

「小英男孩」經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭檢方聲押。國民黨立委吳宗憲加碼質疑，崇越、雲豹背後隱藏利益更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。