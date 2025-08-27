不給錢就丟入海 4人蛇遭訴

宜蘭縣「金財滿八號」漁船李姓船主等人涉嫌偷渡廿四名越南人，還在海上威脅加碼收費，行徑惡劣。圖／海巡署提供

宜蘭籍漁船「金財滿八號」李姓船主等四人涉組人蛇集團，偷渡廿四名越南人，還在公海上威脅不加碼付錢就推入海，眾人被迫支付共九六○萬元，被海巡署監控查獲。宜蘭地檢署認為四人行徑惡劣、罔顧人命，依人口販運等罪起訴，求處四至七年不等徒刑。

起訴指出，四十六歲李姓男子積欠上千萬元債務，與胞弟、羅姓船長等人組成人蛇集團，透過越南籍阮姓男子，今年四月招攬無法合法入境想來台工作的越南人共四女廿男，年約廿五歲至卅五歲間，每人收取廿五萬元，再安排船前往越南載人，並在公海以小型漁船分批轉運。

李姓兄弟與羅姓船長趁廿四名偷渡客在海上求助無門時，額外勒索每人須再付十五萬元，恐嚇如果不付款將拒載，並推入海中，眾人被迫再付錢，全被李姓兄弟和羅男朋分。

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊獲報，跟監確定該船出海載偷渡客，四月廿五日下午五時在澎湖七美島東南方廿一浬處查獲該船。

檢方訊後聲押李姓兄弟、羅男、阮男獲准，涉案越南籍阮姓男子通緝中；全案偵結，依違反入出國及移民法、人口販運、等罪起訴，聲請法院沒收不法所得九六○萬元及查扣漁船。

檢方並以該集團對偷渡客多重剝削，甚至罔顧人命，以推入海中威脅，行徑惡劣，建請法院對李姓兄弟分處七年、五年徒刑，對羅姓船長、阮男求處四年徒刑。廿四名偷渡客收容後陸續安排遣返。

金財滿八號前年七月就曾被海巡署查獲走私眼斑雙鋸魚、聯合真葉珊瑚、鮸魚等活體動植物，羅姓船長當時被處以罰鍰共五萬七一二六元。