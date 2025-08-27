聽新聞
0:00 / 0:00
不給錢就丟入海 4人蛇遭訴
宜蘭籍漁船「金財滿八號」李姓船主等四人涉組人蛇集團，偷渡廿四名越南人，還在公海上威脅不加碼付錢就推入海，眾人被迫支付共九六○萬元，被海巡署監控查獲。宜蘭地檢署認為四人行徑惡劣、罔顧人命，依人口販運等罪起訴，求處四至七年不等徒刑。
起訴指出，四十六歲李姓男子積欠上千萬元債務，與胞弟、羅姓船長等人組成人蛇集團，透過越南籍阮姓男子，今年四月招攬無法合法入境想來台工作的越南人共四女廿男，年約廿五歲至卅五歲間，每人收取廿五萬元，再安排船前往越南載人，並在公海以小型漁船分批轉運。
李姓兄弟與羅姓船長趁廿四名偷渡客在海上求助無門時，額外勒索每人須再付十五萬元，恐嚇如果不付款將拒載，並推入海中，眾人被迫再付錢，全被李姓兄弟和羅男朋分。
海巡署偵防分署宜蘭查緝隊獲報，跟監確定該船出海載偷渡客，四月廿五日下午五時在澎湖七美島東南方廿一浬處查獲該船。
檢方訊後聲押李姓兄弟、羅男、阮男獲准，涉案越南籍阮姓男子通緝中；全案偵結，依違反入出國及移民法、人口販運、等罪起訴，聲請法院沒收不法所得九六○萬元及查扣漁船。
檢方並以該集團對偷渡客多重剝削，甚至罔顧人命，以推入海中威脅，行徑惡劣，建請法院對李姓兄弟分處七年、五年徒刑，對羅姓船長、阮男求處四年徒刑。廿四名偷渡客收容後陸續安排遣返。
金財滿八號前年七月就曾被海巡署查獲走私眼斑雙鋸魚、聯合真葉珊瑚、鮸魚等活體動植物，羅姓船長當時被處以罰鍰共五萬七一二六元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言