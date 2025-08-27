史書華臉書不實爆料 拘役60日定讞

網紅「盾牌牙醫」史書華三年前兩度在臉書粉絲專頁發文，不實爆料昔日醫勞盟同事、醫師劉立仁於時代力量黨員大會上發表大量歧視原住民和女性言論，一審依二個加重誹謗罪判史拘役六十日；台灣高等法院昨駁回上訴，維持一審判決結果，史有罪定讞。

檢方起訴指出，史書華明知劉立仁未在二○一九年一月十二日時代力量黨員大會中發表歧視言論，卻在二○二二年四月廿九臉書粉專「孟買春秋」留言，指劉立仁之前在時代力量發表歧視原民的言論。隔月廿日，史又在粉專「盾牌牙醫史書華」上繼續發文，再度指劉曾發表爭議言論。

史書華開庭時曾稱，自己誤會相關言論是劉立仁所說，但初心是為公共事務，否認犯罪。他表示自己和劉曾在醫勞盟共事，對劉行事作風有一定了解，後來聽聞武姓、陳姓醫師轉述時力大會上有人發表歧視言論，認為以他對劉的了解，會說出這樣的話並不意外，因此誤會是劉所說。

一審認定，史書華身為粉絲專頁管理使用者，在國內具相當言論影響力，卻未經審慎查證發言誹謗，且以網路快速傳播散布於外，已貶損劉名譽，依二個加重誹謗罪各判處拘役卅及四十日，應執行拘役六十日，得易科罰金。

案經上訴，高院認為依卷內事證足以認定史書華貼文指摘劉立仁發表歧視言論前，未盡合理查證義務，貼文足以貶損劉的名譽及社會評價，事證明確，駁回上訴，全案定讞。