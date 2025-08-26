快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

聽新聞
0:00 / 0:00

貨車司機毒駕撞死機車騎士 雖自首未獲減刑重判8年

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

曾有毒品前科的黃姓貨車司機，今年2月中旬施用安非他命後毒駕上路，於新北市新莊區化成路、中原東路口追撞一台正在停等紅燈的機車，造成李姓騎士送醫不治。黃男事後雖自首，但新北地方法院國民法官認為，黃男當下不僅拒絕驗尿，還在尿中加水試圖稀釋毒物反應，難認悔悟而不予減刑，依毒駕致死罪判處8年徒刑。

判決指出，黃男係於案發前2日的2月16日0時許施用毒品，案發前無視自身精神狀況仍毒駕上路，後來於同年月18日4時48分許，駕駛自用小貨車沿新莊化成路往中原東路方向行駛，行經化成路、中原東路路口時，高速追撞騎乘機車在前方停等紅燈的死者。

承審國民法官指出，當下黃男雖主動向警方坦承肇事，符合自首要件，但他案發後一度拒絕驗尿，甚至在同意採尿後，又試圖在尿液中加水，因此難認其真心悔悟，決議不予減輕其刑。

此外，國民法官也認為，黃男早有施用毒品前科仍毒駕上路，雖於審理中坦承犯行，但未積極與死者家屬和解，因此依毒駕致死罪判處8年徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

一名曾有毒品前科的黃姓貨車司機，今年2月中旬毒駕上路撞死一名李姓機車騎士，新北地院國民法官依毒駕致死罪判處他8年徒刑。圖／聯合報系資料照片
一名曾有毒品前科的黃姓貨車司機，今年2月中旬毒駕上路撞死一名李姓機車騎士，新北地院國民法官依毒駕致死罪判處他8年徒刑。圖／聯合報系資料照片

自首 毒駕 毒品 新北 國民法官

延伸閱讀

秀水鄉代蔣憲忠涉糾眾開槍打爆人左眼 和解二審減刑6月

影／男用毒恍惚偷開計程車 毒駕閒晃北市遭警攔捕

毫無歉意？台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 未付喪葬費或調解「判刑曝光」

台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 還在IG發文「心疼車子」被判8年半

相關新聞

高雄左營槍擊案緝獲關鍵人 疑曾「直接與槍手接觸」

高雄警方偵辦8月22日羅姓男子槍擊命案，今天在新竹再查獲1名涉案男子，疑曾與槍手直接接觸，或接應槍手逃亡。但這名男子不願...

貨車司機毒駕撞死機車騎士 雖自首未獲減刑重判8年

曾有毒品前科的黃姓貨車司機，今年2月中旬施用安非他命後毒駕上路，於新北市新莊區化成路、中原東路口追撞一台正在停等紅燈的機...

宜蘭「金財滿8號」走私動物再成人蛇集團 二度栽在海巡手裡

宜蘭縣「金財滿8號」漁船今年企圖偷渡24名越南人來台，被海巡署查獲。其實早在2023年，該船就曾走私小丑魚、觀賞珊瑚、寵...

毒品交易糾紛…毒蟲賒帳不成怒揮刀 男「左胸遭刺噴血」被丟包醫院

高雄市燕巢區一名30歲葉姓男子因與黃姓男子發生毒品交易糾紛，竟遭黃男在家中持水果刀狂砍3刀斃命，其中一刀直接刺中左胸，葉...

領錢轉眼存入溢繳2百萬信用卡費…檢疑偽證 應曉薇：我的錢就是我的錢

台北市議員應曉薇被控在京華城案中向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，匯入可掌控的5個協會。台北地方法案今提訊應曉薇、傳...

影／24越南人偷渡來台不給錢就丟入海 人蛇集團4人遭訴從重求刑

宜蘭縣「金財滿8號」漁船涉嫌偷渡24名越南人來台非法工作，人蛇集團先收每人25萬元，又在公海加碼勒索15萬元，甚至威脅不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。