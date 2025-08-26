貨車司機毒駕撞死機車騎士 雖自首未獲減刑重判8年

曾有毒品前科的黃姓貨車司機，今年2月中旬施用安非他命後毒駕上路，於新北市新莊區化成路、中原東路口追撞一台正在停等紅燈的機車，造成李姓騎士送醫不治。黃男事後雖自首，但新北地方法院國民法官認為，黃男當下不僅拒絕驗尿，還在尿中加水試圖稀釋毒物反應，難認悔悟而不予減刑，依毒駕致死罪判處8年徒刑。

判決指出，黃男係於案發前2日的2月16日0時許施用毒品，案發前無視自身精神狀況仍毒駕上路，後來於同年月18日4時48分許，駕駛自用小貨車沿新莊化成路往中原東路方向行駛，行經化成路、中原東路路口時，高速追撞騎乘機車在前方停等紅燈的死者。

承審國民法官指出，當下黃男雖主動向警方坦承肇事，符合自首要件，但他案發後一度拒絕驗尿，甚至在同意採尿後，又試圖在尿液中加水，因此難認其真心悔悟，決議不予減輕其刑。

此外，國民法官也認為，黃男早有施用毒品前科仍毒駕上路，雖於審理中坦承犯行，但未積極與死者家屬和解，因此依毒駕致死罪判處8年徒刑。

