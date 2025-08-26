宜蘭「金財滿8號」走私動物再成人蛇集團 二度栽在海巡手裡

宜蘭縣「金財滿8號」漁船今年企圖偷渡24名越南人來台，被海巡署查獲。其實早在2023年，該船就曾走私小丑魚、觀賞珊瑚、寵物蛙等活體動植物出海，也是被海巡署攔截送辦，羅姓船長挨罰、貨物沒入總金額超過13萬元。

「金財滿8號」漁船羅姓船長2023年7月駕船從烏石漁港出海時，安檢所安檢人員在甲板、走道及船艙內發現大量保麗龍箱，裡頭藏有眼斑雙鋸魚、聯合真葉珊瑚、鮸魚、蘇利南角蛙、硨磲蛤屬、眼斑擬唇魚等活體動植物，羅男則因無法提供相關核准載運公文被法辦。

據統計，安檢人員查獲3箱小丑魚共127尾、13箱珊瑚貝藻共194顆、1箱角蛙426隻、1箱蚌類15顆、4箱熱帶魚類共60隻、11箱漁貨鮸魚19尾。

財政部關務署裁決，依海關緝私條例，處羅男走私貨物貨價0.75倍的罰鍰，合計5萬7126元，並沒入貨物價額7萬6169元。

時隔1年多，羅姓船長又與李姓船主兄弟等人涉嫌偷渡24名越南人來台，宜蘭地檢署依違反入出國及移民法、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪提起公訴，建請法院對李姓兄弟分別量處7年、5年有期徒刑，對羅姓船長、越南籍阮男各量處4年有期徒刑。

據了解，24名偷渡客曾合法來台工作，後因逃逸等非法滯留而被遣返，為了在來台工作，此次才冒險偷渡。檢方依違反入出國及移民法聲請簡易判決處刑，3人已經被遣返，其他人則待判決確定且刑期執畢，陸續遣返。