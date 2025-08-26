快訊

高雄左營槍擊案緝獲關鍵人 疑曾「直接與槍手接觸」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方偵辦8月22日羅姓男子槍擊命案，今天在新竹再查獲1名涉案男子，疑曾與槍手直接接觸，或接應槍手逃亡。但這名男子不願吐實，專案小組查捕到他，正帶案調查，懷疑槍手仍在國內，但買凶人可能離境。

51歲的詐欺通緝犯羅姓男子於8月22日上午，在高雄市左營區文學路遛狗時，遭歹徒伏擊，對他連開16槍，其中5槍擊中他的頭部、頸及腹部，致他倒臥家門口喪命。

槍手行凶後，開BMW權利車逃逸，將轎車棄置高雄市橋頭區甲典街與田中路農田旁燒毀。後來方找到這BMW轎車，在車內查獲2把改造手槍。

警方以車追人，查出原車主將BMW典當後，經二度轉手，由蕭姓男子出資，找蘇姓男子指使黃姓男子買車，將這輛車停在嘉義，再找槍手或幫手自新竹南下嘉義開車，南下高雄行凶。

警方查獲蘇、黃等人，今天在新竹縣逮捕1名男子，原本以為是槍手，但他否認行凶，不過曾直接接觸過槍手，可望令全案露曙光，專案小組已帶他返回高雄，深入追查槍手去向。

羅姓男子槍擊命案，警方專案小組今天在新竹逮捕關鍵人。記者劉學聖／攝影
羅姓男子槍擊命案，警方專案小組今天在新竹逮捕關鍵人。記者劉學聖／攝影

BMW 命案 槍擊 高雄市

