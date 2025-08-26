快訊

毒品交易糾紛…毒蟲賒帳不成怒揮刀 男「左胸遭刺噴血」被丟包醫院

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市燕巢區一名30歲葉姓男子因與黃姓男子發生毒品交易糾紛，竟遭黃男在家中持水果刀狂砍3刀斃命，其中一刀直接刺中左胸，葉男當場血流如注噴出鮮血，就連殺人的黃男也被濺得滿身是血，黃男自知闖下大禍，將葉男載到義大醫院急診室丟包後便駕車逃離，但今天上午仍自知難逃、投案，警方正釐清案發經過。

據了解，死者葉姓男子與單親母相依為命，家中從事宗教相關活動，但收入不豐、家境貧寒，因此為了貼補家用，他選擇鋌而走險在岡山燕巢一帶當販售K他命的小藥頭，而凶嫌黃姓男子（29歲）便多次向葉男拿貨，少則數百元，多則數千上萬元。

不過昨晚黃男再次毒癮發作，因此又聯繫葉男拿貨，2人相約在燕巢區安東街上一處超商交易，但葉男要將貨拿給黃男時，黃男卻稱身上沒有現金，希望先賒帳，但遭葉男拒絕，因此叫黃男直接在超商ATM領錢，沒想到黃男銀行帳戶內也沒有錢，黃男便提出要葉男跟他回家要錢。

葉男跟隨黃男回到家中後，黃男再次表達希望可以賒帳，還向葉男抱怨自己已經是多次拿貨的老顧客，為什麼連這種事情都不能通融一下，但葉男因需要金流，嚴詞拒絕黃男賒帳，沒想到因此2人在家中爆發口角衝突，氣憤之下，黃男竟直接拿家中的水果刀朝葉男身上砍去。

葉男見黃男拿刀，原本還向往外跑，但當場就被砍中左右腳各1刀，隨後更直接被黃男刺中左胸，當場湧出大量鮮血，葉男當場倒地昏迷，黃男也被噴得全身都是血，被鮮血濺滿臉才知闖下大禍，嚇得立刻開車把葉男送醫。

不過黃男昨晚深夜近12時將葉男送到義大醫院急診室門口時，向門口保全謊稱自己要到前面停車，因此拜託保全將葉男抬上擔架，等保全將葉男送進急診室後，才驚覺黃男已經駕車逃逸，而葉男到院時早已沒有呼吸心跳，經搶救30分鐘仍不治。

黃男案發後開車逃往燕巢山區一處竹林，因全身是血，他便把凶器及血衣丟棄在竹林內，經過一夜掙扎，才在今晨天剛亮時，5時40分自知難逃法網主動向警方投案。

檢警今天中午相驗葉男遺體，葉男的媽媽悲痛前往高雄市殯儀館認屍，但對於兒子為何會販毒惹上殺身之禍，葉男媽媽並不知情。全案已依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

義大醫院急診室拍下葉男被黃男開車丟包後，黃男隨即駕車離去。記者巫鴻瑋／翻攝
義大醫院急診室拍下葉男被黃男開車丟包後，黃男隨即駕車離去。記者巫鴻瑋／翻攝
岡山警分局偵查隊長黃政義說明案情，凶嫌投案坦承是因糾紛一時氣憤殺人並非預謀。記者巫鴻瑋／攝影
岡山警分局偵查隊長黃政義說明案情，凶嫌投案坦承是因糾紛一時氣憤殺人並非預謀。記者巫鴻瑋／攝影

毒品 殺人 衝突 販毒 藥頭 高雄市

相關新聞

領錢轉眼存入溢繳2百萬信用卡費…檢疑偽證 應曉薇：我的錢就是我的錢

台北市議員應曉薇被控在京華城案中向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，匯入可掌控的5個協會。台北地方法案今提訊應曉薇、傳...

毒品交易糾紛…毒蟲賒帳不成怒揮刀 男「左胸遭刺噴血」被丟包醫院

高雄市燕巢區一名30歲葉姓男子因與黃姓男子發生毒品交易糾紛，竟遭黃男在家中持水果刀狂砍3刀斃命，其中一刀直接刺中左胸，葉...

影／24越南人偷渡來台不給錢就丟入海 人蛇集團4人遭訴從重求刑

宜蘭縣「金財滿8號」漁船涉嫌偷渡24名越南人來台非法工作，人蛇集團先收每人25萬元，又在公海加碼勒索15萬元，甚至威脅不...

討債男連續潑漆又駕車衝撞新北當歸鴨店 檢聲押禁見

新北市某知名當歸鴨連鎖店疑因少東欠債，本月4日深夜位於新莊總店及和林分店分別遭人紅漆，24日凌晨再先後遭人開車衝撞，所幸...

北院續審理京華城案 提訊在押被告應曉薇

台北地院上午繼續審理京華城案，提訊在押被告、台北市議員應曉薇，同傳喚應曉薇助理陳佳敏，下午傳喚應曉薇的前男友王尊侃等2名...

京華城案提訊應曉薇 助理、男友人不起訴確定今遭傳喚到庭

台北市議員應曉薇涉在京華城案中向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，匯入可掌控的5個協會，依違背職務收賄、洗錢罪起訴。台...

