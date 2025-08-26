領錢轉眼存入溢繳2百萬信用卡費…檢疑偽證 應曉薇：我的錢就是我的錢

台北市議員應曉薇被控在京華城案中向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，匯入可掌控的5個協會。台北地方法案今提訊應曉薇、傳喚證人陳佳敏，檢方直指助理陳佳敏從協會提領2百萬元，32分鐘後在應曉薇的帳戶存入2百萬溢繳信用卡費，金額怎會如此吻合？應曉薇表示，今開庭她不會羞愧，「我的錢就是我的錢」

公訴檢察官詰問證人陳佳敏關於5個協會金流，應曉薇與協會的關係為何。2022年8月8日上午11點17分陳佳敏在第一銀行提領華夏希望關懷協會200萬元，32分鐘後就在花旗銀行存入200萬現金給應曉薇溢繳信用卡費；陳佳敏2022年6月15日從台北城市促進會帳戶提領353萬元，29分鐘後，在google地圖估算走路1分鐘、距離34公尺的另一家銀行，存入350萬元至應曉薇帳戶。

陳佳敏證稱，如果要提領大額款項，王尊侃會陪她去銀行，提領後直接交給王，應曉薇則是在議員辦公室分別交給他200萬、350萬元，2人交辦的銀行事務，她會安排在同日一起處理。

陳佳敏證稱，據她所知「凱哥」王尊侃和應曉薇是「男女朋友關係」，王是5個協會的理事長，她協助保管中華華夏希望關懷協會存簿迄今，其餘4個協會的存摺、印章則是從2012年起員工葉孟茹、尚文雁、江珮華分別離職後，凱哥交給她短期代為保管，直到去年7、8月間交給員工伯優迄今。

檢方提出，陳佳敏在2018年至2024年間從協會的帳戶提領50萬元至300萬元不等現金。陳佳敏表示，她有經手出納工作，王尊侃則是會指示她去領款；議員應曉薇會幫忙協會募款，協會有捐款進來，應曉薇會指示她「開收據」。

檢方在法庭上提出陳佳敏筆電中個人記帳Excel檔，關於2021年、2022年每月支出「研究室、服務處、協會」的支出顯示，加總在同一個直列式表格。檢方質疑為何不同個體的帳要加總一起？也問「陽明山」「家用」代表什麼？「凱哥」為何不用加總？

陳佳敏稱，帳目是記下大概的費用，非研究室、協會，所以寫家用，陽明山則是應曉薇母親在陽明山房子，這是她「隨手記帳」，沒有特別要把王尊侃和應曉薇一起加總。她強調，她不是專業的會計人員，經手的錢加總是用來是「自己看的」，想到有經手的錢就記錄下來，全部都記在一起，有很多加總不一定正確。

應曉薇律師反詰問時，陳佳敏證稱，王尊侃是中華民國華夏希望關懷協會、中華民國綜合格鬥協會、中華民國職業技擊聯合會、台北市格鬥協會實際負責人，也管理財務運作，印象中應曉薇沒有指示她去動用協會財務，應曉薇會幫忙協會募款，如郵輪活動，沒有指示她加總金額回報，帳戶是她想到記下來的。

對於檢方提問「凱哥安泰還款200萬」，陳佳敏回答不清楚。受命法官許芳瑜問陳佳敏，陽明山應母的住處是應曉薇的貸款標的嗎？陽明山房貸在安泰銀行嗎？陳回答，安泰、永豐之一，她記不太清楚。

法官問為何到中華格鬥協會提領150萬元，同日就記載帳目的收入欄位？陳回答，她領款所以寫在收入欄位，自己做紀錄自己看。法官又問起另筆2022年2月23日從中華格鬥協會提領50萬元款項對比表格收入欄位，陳回答，「紀錄真的很久，我想一下，我看有領款就記錄」。

檢方認為，陳佳敏個人內帳時間長達1、2年每月記帳，加總記帳回報「非自己亂記帳」，認為陳佳敏今日證實不合乎經驗法則，為何應曉薇指示陳佳敏轉達毫無關係的協會職務，懷疑陳佳敏有偽證之虞、維護應曉薇。

檢方提出質疑，應曉薇在議員辦公室交付200到350萬元涉財產來源不明；陳短時間內拿著400萬、7百多萬在路上走不會擔心有危險嗎？為何王指示提款、跟應曉薇指示存款金額剛好吻合，認為5個協會是王、應2人共同管理金錢，應曉薇一直感謝沈慶京，應該是協會理事長才要感謝沈吧！

應曉薇庭末表示，社會局提醒她，在疫情期間協會有很多會議沒有開，她才會請小敏（陳佳敏）轉知王理事長，今天開庭覺得「很溫暖」，再次感謝沈慶京、余雪鴻老師，卻有人將捐款當成賄款。

應曉薇表示，協會舉辦的活動中，她帶著中正萬華區百名學生、每人2萬5千元費用搭郵輪的「逃跑計畫」是為了要逃離低收入戶的家，給自己尊嚴。今開庭她不會羞愧，「我的錢就是我的錢」，但她對小敏很抱歉，小敏是勉為其難幫忙，家裡也是有狀況，疫情期間大家躲都來不及了。

應曉薇說，她現在連一本存摺都沒有，把整個人交給小敏，認識25年，不貪心、不會Ａ錢，「心是自己的，人在做天在看」，謝謝審判長今天開庭。

今日檢方主詰問證人陳佳敏、應曉薇辯護人反詰問，法庭上沈慶京廖姓辯護人原本在旁聽席，卻突然跳起聲明異議，「我希望可以參與對於檢察官的問題加以異議」，成為法庭插曲。

審判長江俊彥先讓廖律在上午10點報到，再處理是否合法，江俊彥諭知，今日審判程序分離，雖沈慶京今未合法請假、未到庭，且未行審理程序，但為使訴訟程序進行，適切且合法，暫准被告沈慶京辯護人對不當或違法之詰問聲明異議，但廖律終究非詰問進行者，內容可能會影響節奏與規劃，應「僅是補充性質」原則上仍由應曉薇辯護人對於不當或違法之詰問加以異議，江俊彥直言勸沈慶京辯護人「不要太衝動！」