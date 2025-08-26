影／24越南人偷渡來台不給錢就丟入海 人蛇集團4人遭訴從重求刑
宜蘭縣「金財滿8號」漁船涉嫌偷渡24名越南人來台非法工作，人蛇集團先收每人25萬元，又在公海加碼勒索15萬元，甚至威脅不付錢就推入海，所幸海巡即刻救援，免於人道危機，這也是宜蘭歷年人數第二多的偷渡人口販運案。
宜檢說，人蛇集團對偷渡客多重剝削，甚至罔顧人命，以推入海中威脅弱勢，行徑惡劣，建請法院對李姓兄弟分別量處7年、5年有期徒刑，對羅姓船長、阮男各量處4年有期徒刑；24名偷渡客則依違反入出國及移民法聲請簡易判決處刑。
海巡署偵防分署宜蘭查緝隊去年10月掌握，頭城籍「金財滿8號」漁船46歲李姓船主在外積欠上千萬元債務，密謀將鋌而走險載運越南偷渡客入境，報請宜檢指揮偵辦。
該人蛇偷渡集團以李姓兄弟為首、羅姓船長及2名越南籍阮姓男子組成。阮男今年4月招攬25歲至35歲的4女、20男共24名無法合法入境卻想來台工作的越南人，每人收取25萬元後，夥同李姓兄弟及羅男，安排金船前往越南，並在公海以小型漁船分批轉運，企圖躲避查緝。
過程中，李姓兄弟與羅姓船長趁24名偷渡客在海上求助無門的弱勢處境，額外勒索每人須再支付15萬元才能上岸，並恐嚇若不付款將拒載推入海中，使得24人被迫同意支付總額共960萬元，再由李姓兄弟和羅男分配不法所得。
專案小組兵分多路連日跟監蒐證集團成員，經分析交叉比對確定該船將出海載運偷渡客，即動員前往海上攔查圍捕。4月25日下午5時許在距離我國領海基線9.3浬（澎湖七美島東南方21浬）處，查獲該船載運24名越南籍偷渡客，並查扣該船、5支手機、2支衛星電話，全案依入出國及移民法，將船長、4名船員與偷渡客送宜檢偵辦。
檢方向法院聲請羈押李姓兄弟、羅男、阮男獲准，另名阮男通緝中。全案8月22日偵結，檢方依違反入出國及移民法、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪提起公訴，並聲請法院宣告沒收不法所得960萬元及查扣漁船等物。
繼宜檢偵辦2017年「穩順滿66號」漁船在三貂角載運歷年人數最多的40名越南籍偷渡客，該案是近年最大宗偷渡人口販運案；「金財滿8號」曾於2023月7月載運活體動物出港，包含眼斑雙鋸魚、聯合真葉珊瑚、鮸魚、蘇利南角蛙、硨磲蛤屬、眼斑擬唇魚等觀賞珊瑚、寵物蛙，遭海巡署查獲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言