影／24越南人偷渡來台不給錢就丟入海 人蛇集團4人遭訴從重求刑

宜蘭縣「金財滿8號」漁船涉嫌偷渡24名越南人來台非法工作，人蛇集團先收每人25萬元，又在公海加碼勒索15萬元，甚至威脅不付錢就推入海，所幸海巡即刻救援，免於人道危機，這也是宜蘭歷年人數第二多的偷渡人口販運案。

宜檢說，人蛇集團對偷渡客多重剝削，甚至罔顧人命，以推入海中威脅弱勢，行徑惡劣，建請法院對李姓兄弟分別量處7年、5年有期徒刑，對羅姓船長、阮男各量處4年有期徒刑；24名偷渡客則依違反入出國及移民法聲請簡易判決處刑。

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊去年10月掌握，頭城籍「金財滿8號」漁船46歲李姓船主在外積欠上千萬元債務，密謀將鋌而走險載運越南偷渡客入境，報請宜檢指揮偵辦。

該人蛇偷渡集團以李姓兄弟為首、羅姓船長及2名越南籍阮姓男子組成。阮男今年4月招攬25歲至35歲的4女、20男共24名無法合法入境卻想來台工作的越南人，每人收取25萬元後，夥同李姓兄弟及羅男，安排金船前往越南，並在公海以小型漁船分批轉運，企圖躲避查緝。

過程中，李姓兄弟與羅姓船長趁24名偷渡客在海上求助無門的弱勢處境，額外勒索每人須再支付15萬元才能上岸，並恐嚇若不付款將拒載推入海中，使得24人被迫同意支付總額共960萬元，再由李姓兄弟和羅男分配不法所得。

專案小組兵分多路連日跟監蒐證集團成員，經分析交叉比對確定該船將出海載運偷渡客，即動員前往海上攔查圍捕。4月25日下午5時許在距離我國領海基線9.3浬（澎湖七美島東南方21浬）處，查獲該船載運24名越南籍偷渡客，並查扣該船、5支手機、2支衛星電話，全案依入出國及移民法，將船長、4名船員與偷渡客送宜檢偵辦。

檢方向法院聲請羈押李姓兄弟、羅男、阮男獲准，另名阮男通緝中。全案8月22日偵結，檢方依違反入出國及移民法、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪提起公訴，並聲請法院宣告沒收不法所得960萬元及查扣漁船等物。