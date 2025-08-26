快訊

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

影／24越南人偷渡來台不給錢就丟入海 人蛇集團4人遭訴從重求刑

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

宜蘭縣「金財滿8號」漁船涉嫌偷渡24名越南人來台非法工作，人蛇集團先收每人25萬元，又在公海加碼勒索15萬元，甚至威脅不付錢就推入海，所幸海巡即刻救援，免於人道危機，這也是宜蘭歷年人數第二多的偷渡人口販運案。

宜檢說，人蛇集團對偷渡客多重剝削，甚至罔顧人命，以推入海中威脅弱勢，行徑惡劣，建請法院對李姓兄弟分別量處7年、5年有期徒刑，對羅姓船長、阮男各量處4年有期徒刑；24名偷渡客則依違反入出國及移民法聲請簡易判決處刑。

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊去年10月掌握，頭城籍「金財滿8號」漁船46歲李姓船主在外積欠上千萬元債務，密謀將鋌而走險載運越南偷渡客入境，報請宜檢指揮偵辦。

該人蛇偷渡集團以李姓兄弟為首、羅姓船長及2名越南籍阮姓男子組成。阮男今年4月招攬25歲至35歲的4女、20男共24名無法合法入境卻想來台工作的越南人，每人收取25萬元後，夥同李姓兄弟及羅男，安排金船前往越南，並在公海以小型漁船分批轉運，企圖躲避查緝。

過程中，李姓兄弟與羅姓船長趁24名偷渡客在海上求助無門的弱勢處境，額外勒索每人須再支付15萬元才能上岸，並恐嚇若不付款將拒載推入海中，使得24人被迫同意支付總額共960萬元，再由李姓兄弟和羅男分配不法所得。

專案小組兵分多路連日跟監蒐證集團成員，經分析交叉比對確定該船將出海載運偷渡客，即動員前往海上攔查圍捕。4月25日下午5時許在距離我國領海基線9.3浬（澎湖七美島東南方21浬）處，查獲該船載運24名越南籍偷渡客，並查扣該船、5支手機、2支衛星電話，全案依入出國及移民法，將船長、4名船員與偷渡客送宜檢偵辦。

檢方向法院聲請羈押李姓兄弟、羅男、阮男獲准，另名阮男通緝中。全案8月22日偵結，檢方依違反入出國及移民法、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪提起公訴，並聲請法院宣告沒收不法所得960萬元及查扣漁船等物。

繼宜檢偵辦2017年「穩順滿66號」漁船在三貂角載運歷年人數最多的40名越南籍偷渡客，該案是近年最大宗偷渡人口販運案；「金財滿8號」曾於2023月7月載運活體動物出港，包含眼斑雙鋸魚、聯合真葉珊瑚、鮸魚、蘇利南角蛙、硨磲蛤屬、眼斑擬唇魚等觀賞珊瑚、寵物蛙，遭海巡署查獲。

「金財滿8號」漁船今年4月載運24名偷渡客來台，這也是宜蘭歷年人數第二多的偷渡人口販運案。圖／海巡署提供
「金財滿8號」漁船今年4月載運24名偷渡客來台，這也是宜蘭歷年人數第二多的偷渡人口販運案。圖／海巡署提供
宜蘭縣「金財滿8號」漁船涉嫌偷渡24名越南人來台非法工作，海巡人員登檢。圖／海巡署提供
宜蘭縣「金財滿8號」漁船涉嫌偷渡24名越南人來台非法工作，海巡人員登檢。圖／海巡署提供
海巡署在「金財滿8號」漁船內查獲24名偷渡客。圖／海巡署提供
海巡署在「金財滿8號」漁船內查獲24名偷渡客。圖／海巡署提供
海巡署4月25日查獲「金財滿8號」漁船載運24名偷渡客。圖／海巡署提供
海巡署4月25日查獲「金財滿8號」漁船載運24名偷渡客。圖／海巡署提供

偷渡 越南 人蛇集團

延伸閱讀

涉恐嚇京華城檢察官 「迷因台式民主」版主遭訴

刑事局破詐騙洗錢集團還查獲毒品分裝場 16人遭訴

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

應徵司機偽造良民證「P掉酒駕判刑」 三重男行使準特種文書遭訴

相關新聞

影／24越南人偷渡來台不給錢就丟入海 人蛇集團4人遭訴從重求刑

宜蘭縣「金財滿8號」漁船涉嫌偷渡24名越南人來台非法工作，人蛇集團先收每人25萬元，又在公海加碼勒索15萬元，甚至威脅不...

討債男連續潑漆又駕車衝撞新北當歸鴨店 檢聲押禁見

新北市某知名當歸鴨連鎖店疑因少東欠債，本月4日深夜位於新莊總店及和林分店分別遭人紅漆，24日凌晨再先後遭人開車衝撞，所幸...

北院續審理京華城案 提訊在押被告應曉薇

台北地院上午繼續審理京華城案，提訊在押被告、台北市議員應曉薇，同傳喚應曉薇助理陳佳敏，下午傳喚應曉薇的前男友王尊侃等2名...

京華城案提訊應曉薇 助理、男友人不起訴確定今遭傳喚到庭

台北市議員應曉薇涉在京華城案中向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，匯入可掌控的5個協會，依違背職務收賄、洗錢罪起訴。台...

「小英男孩」鄭亦麟遭聲押 涉收賄施壓台電要饋電容量

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向兩家綠能業者收賄，調查局台南市調查處昨天兵分22路搜索鄭男住居所、辦...

影／涉施壓台電要饋電容量 「小英男孩」收賄百萬今早聲押禁見

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉及在任內向台電施壓關說「饋電容量」，協助綠能業者能順利開設公司，估計至少收賄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。